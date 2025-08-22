Sexta, 22 de Agosto de 2025
Enamed 2025: sai resultado de recurso para atendimento especializado

Inep aplicará provas do Enamed em 19 de outubro em 225 cidades

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
22/08/2025 às 15h20
Enamed 2025: sai resultado de recurso para atendimento especializado
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

Candidatos inscritos na primeira edição do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) que entraram com recurso para ter o atendimento especializado no dia da prova podem consultar online o resultado final no Sistema Enamed.

O resultado levou em consideração a análise do novo documento comprobatório enviado pelo candidato, após a primeira negativa da equipe do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Candidatos com deficiências, transtornos ou condições específicas, bem como gestantes, lactantes e idosos pediram atendimento especializado dentro do prazo estabelecido no edital do Enamed 2025.

A avaliação dos formandos em cursos de medicina, em 2025, por meio do Enamed, tem o objetivo de melhorar a formação dos médicos no Brasil.

Resultado

Se o documento, a declaração ou o parecer que motivaram a solicitação de tempo adicional for aceito, o participante terá direito ao tempo adicional de 60 minutos no dia de realização da prova.

Caso contrário, o candidato que tenha sido reprovado novamente terá somente os recursos de acessibilidade solicitados no ato da inscrição. Porém, não contará com o direito ao tempo adicional e à calculadora.

Provas

O Inep aplicará as provas do Enamed em 19 de outubro, em 225 municípios, 275% a mais que o número de cidades de 2024.

A prova tem por base critérios definidos para o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), observadas as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs), além das normas e legislações de regulamentação da profissão de médico no Brasil.

O exame terá 100 questões objetivas, de múltipla escolha, com a mesma quantidade para cada uma das áreas da medicina abordadas.

Serão cobrados conteúdos, habilidades e competências das seguintes áreas: clínica médica; cirurgia; ginecologia e obstetrícia; pediatria; medicina da família e comunidade; saúde coletiva e saúde mental.

Os estudantes concluintes do curso de medicina inscritos no Enade também deverão responder obrigatoriamente a um questionário.

Enamed

A prova é obrigatória para a avaliação dos concluintes dos cursos de medicina e nos processos seletivos das especialidades médicas de acesso direto do Exame Nacional de Residência (Enare).

O Inep confirmou que, ao todo, o Enamed tem 96.635 inscritos, sendo 39.839 estudantes concluintes do curso de medicina.

Os demais inscritos (56.796) são interessados em usar os resultados nos processos seletivos das especialidades médicas de residências médicas, que é uma modalidade de ensino de pós-graduação, destinada somente a médicos formados, sob a forma de cursos de especialização na área escolhida.

Os cursos de medicina que tiverem desempenho abaixo do esperado no Enamed poderão ter reduzido o número de vagas de ingresso ; a suspensão do vestibular e até a extinção do curso.

