Quinta, 21 de Agosto de 2025
10°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica premia brasileiros

Estudantes receberam medalha de ouro, prata e bronze na competição

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
21/08/2025 às 21h33

A delegação brasileira de estudantes na Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica (IOAA) conquistou quatro medalhas e uma menção honrosa nas competições que terminaram nesta quinta-feira (21), na cidade indiana de Mumbai.

Este ano Luca Pimenta ganhou a medalha de ouro; Franklin da Silva Costa e Francisco Carluccio de Andrade, a de prata, e Lucas Amaral Jensen levou o bronze. Giovanna Queiroz, por sua vez, obteve menção honrosa. Além do ouro, Luca Pimenta também recebeu os troféus de melhor prova em grupo e melhor prova observacional.

As atividades da 18ª IOAA envolveram os melhores estudantes de ensino médio interessados no tema em mais de 50 países.

Segundo o professor e astrônomo Júlio Klafke, membro da comissão organizadora da Olimpíada Brasileira de Astronomia (OBA) e responsável pelo treinamento dos jovens, a IOAA reúne vários países e os desafios são mais para o campo da física teórica.

“O nível das questões é extremamente elevado. As provas envolvem conhecimentos de matemática, física e astronomia”, explica.

Há também questões de astronomia, com foco em observação do céu, manipulação do telescópio, prova de planetário, conhecimento de constelação e estrelas.

"É necessário saber interpretar dados através da simulação dos planetários. É uma olimpíada muito refinada", disse o professor.

Os cinco jovens foram selecionados entre os 50 com melhor colocação na edição de 2024. Desse grupo, cinco estudantes foram selecionados para a IOAA e outros dez para sua versão latino americana, a Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica (OLAA), de 1º a 7 de setembro, em Barra do Piraí, no Rio de Janeiro.

Como país anfitrião, o Brasil participa com duas equipes de cinco estudantes cada. O primeiro time é formado por estudantes de Fortaleza, Rio de Janeiro e Cassilândia (MS), e o segundo, por estudantes do Pará, São Paulo, Goiás e Ceará.

Com mais de 2 milhões inscritos na edição de 2024, a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica distribuiu mais de 80 mil medalhas de ouro, prata e bronze para participantes de todos os estados. Quase a metade foram de alunos de escolas públicas, mais de 39 mil. A edição deste ano já distribuiu mais de 65 mil medalhas e está na fase de seleção dos representantes para o ciclo de competições internacionais do próximo ano.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Fernando Frazão/Agência Brasil
Educação Há 4 horas

Exame de Residência bate recorde com 138 mil candidatos inscritos

Candidatos do Enare 2025 concorrem a 11 mil vagas
Educação Há 1 dia

Inscrições no Enem PPL podem ser feitas a partir de 6 de outubro

Participação de pessoas privadas de liberdade é voluntária e gratuita

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Educação Há 1 dia

Revalida 2025/2: nota de corte da primeira fase fica em 61 pontos

Resultado equivale à soma de pontos nas provas objetiva e discursiva

 © Rovena Rosa/Agência Brasil
Educação Há 1 dia

PND: Inep divulga resultado final para atendimento especializado

Mais de 1 milhão estão inscritos para a primeira edição

 -
Educação Há 1 dia

Inscrições para adesão de escolas ao Ensino Médio em Tempo Integral terminam na quinta-feira (21)

As inscrições para que escolas da Rede Estadual manifestem interesse em ofertar o Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI) a partir do ano letivo de 2...

Tenente Portela, RS
18°
Parcialmente nublado
Mín. 10° Máx. 23°
18° Sensação
2.08 km/h Vento
91% Umidade
21% (0.21mm) Chance chuva
06h59 Nascer do sol
18h16 Pôr do sol
Sexta
28° 16°
Sábado
18°
Domingo
Segunda
13°
Terça
12°
Últimas notícias
Educação Há 1 hora

Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica premia brasileiros
Economia Há 1 hora

Sinduscon-SP revisa para baixo a projeção de crescimento da construção
Geral Há 1 hora

TV Brasil lidera interações nas redes entre instituições federais
Política Há 2 horas

Lula quer reforçar o engajamento de países amazônicos na COP30
Geral Há 2 horas

Operação desvenda golpe de quase R$ 6 milhões em compra de automóveis

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Meu primeiro Verissimo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,47 +0,07%
Euro
R$ 6,36 +0,11%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 653,920,19 +0,15%
Ibovespa
134,510,84 pts -0.12%
Mega-Sena
Concurso 2903 (19/08/25)
20
24
27
46
50
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6805 (20/08/25)
06
16
18
26
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3474 (20/08/25)
01
04
06
08
09
10
12
13
14
15
18
19
20
21
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2812 (20/08/25)
02
06
07
17
20
22
25
32
37
43
49
55
58
71
74
79
81
83
87
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2849 (20/08/25)
05
13
18
34
35
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias