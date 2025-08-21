Quinta, 21 de Agosto de 2025
10°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Presidente do Senado defende engajamento político dos jovens

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, recebeu nesta quinta-feira (21) os 27 estudantes que participam da edição de 2025 do Programa Jovem Senado...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
21/08/2025 às 14h30
Presidente do Senado defende engajamento político dos jovens
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e os estudantes que participam do Programa Jovem Senador - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, recebeu nesta quinta-feira (21) os 27 estudantes que participam da edição de 2025 do Programa Jovem Senador. Ele destacou a importância da juventude no fortalecimento da democracia e na defesa das instituições.

— Vocês serão fundamentais para mostrar que a política é o único caminho de transformação social — afirmou.

A jovem Keyla Adssa Barbosa de Oliveira, do Rio Grande do Norte, eleita presidente da Mesa Diretora no âmbito do Programa Jovem Senador, enfatizou a representatividade feminina na edição.

— É uma honra representar não só os jovens senadores, mas também os jovens potiguares e, principalmente, as meninas, já que esta edição é marcada por uma maioria feminina [dos 27 participantes, 21 são alunas] — declarou ela.

O professor Christoffer Carvalho Medeiros, que acompanha a delegação do Rio Grande do Norte, também salientou o caráter formativo da iniciativa.

— É uma experiência incrível que democratiza o acesso ao conhecimento político e valoriza o trabalho desenvolvido na escola — afirmou ele.

Multiplicadores

Davi lembrou que esta edição do programa registrou um recorde de participação, com 4,2 mil escolas inscritas e mais de 160 mil redações enviadas.

Para ele, esses 27 estudantes terão o papel de multiplicar a mensagem de que a política é o instrumento capaz de mudar a realidade das pessoas e construir um país mais justo.

Representatividade feminina

A jovem senadora Keyla de Oliveira assumiu a presidência da Mesa Diretora ao lado de Darliane Crislaine Lima da Silva, de Alagoas, que foi escolhida como a vice-presidente.

Keyla ressaltou o orgulho de ser a sétima mulher a ocupar esse posto — e em uma edição com maioria feminina.

Vivência Legislativa

Os jovens senadores tomaram posse na segunda-feira (18) , em sessão conduzida pelo senador Paulo Paim (PT-RS).

A solenidade marcou o início da Semana de Vivência Legislativa, período em que os estudantes conhecem o funcionamento do Parlamentoin loco, além de apresentarem e debaterem projetos de lei sobre temas de interesse da sociedade.

Neste ano, o foco é a crise climática e a preservação ambiental.

O programa

O Programa Jovem Senador é uma ação institucional do Senado que proporciona a estudantes do ensino médio de escolas públicas a oportunidade de vivenciar a prática parlamentar.

Os participantes são escolhidos por meio de um concurso nacional de redação, organizado em parceria com as secretarias estaduais de educação.

Os projetos elaborados e aprovados pelos jovens durante a Semana de Vivência Legislativa são encaminhados ao Congresso Nacional para análise.

Além da experiência no Legislativo, cada estudante recebe um notebook como prêmio.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
O projeto recebeu parecer favorável da senadora Damares Alves, que é a presidente da Comissão de Direitos Humanos (CDH) - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Senado Federal Há 22 minutos

Proposta prevê divulgação de canais de atendimento à mulher vítima de violência

Avançou no Senado o projeto de lei que prevê a divulgação — no programa de rádio A Voz do Brasil — de canais de atendimento à mulher vítima de viol...

 Audiência foi parte da programação do Programa Jovem Senador - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Senado Federal Há 22 minutos

CMA: debatedores apontam expectativas e cobranças para a COP 30

Convidados da Comissão de Meio Ambiente (CMA) defenderam que a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), agendada pa...

 Fundado em 1925, Grupo Globo hoje tem jornal, TV, rádios, streaming e outras empresas de comunicação e cultura - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Senado Federal Há 1 hora

Congresso celebra 100 anos do Grupo Globo com elogios ao papel da imprensa

O Congresso Nacional promoveu na manhã desta quinta-feira (21) uma sessão solene para celebrar os 100 anos do Grupo Globo e os 60 anos da TV Globo....

 Proteção a crianças no ambiente digital tem mobilizado os senadores - Foto: AdobeStock
Senado Federal Há 3 horas

Projeto que protege crianças na internet volta à análise do Senado

O Senado deve revisar em breve o projeto de lei que cria regras para a proteção de crianças e adolescentes quanto ao uso de aplicativos, jogos elet...

 Senadores Rodrigo Pacheco e Randolfe Rodrigues estão entre os signatários da homenagem - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Senado Federal Há 3 horas

Congresso faz sessão solene para celebrar os 100 anos do Grupo Globo

O Congresso Nacional promove na manhã desta quinta-feira (21) sessão solene que celebra os 100 anos do Grupo Globo e os 60 anos da TV Globo. A sole...

Tenente Portela, RS
23°
Parcialmente nublado
Mín. 10° Máx. 23°
23° Sensação
3.06 km/h Vento
60% Umidade
21% (0.21mm) Chance chuva
06h59 Nascer do sol
18h16 Pôr do sol
Sexta
28° 16°
Sábado
18°
Domingo
Segunda
13°
Terça
12°
Últimas notícias
Direitos Humanos Há 6 minutos

MPT-PB pede bloqueio de bens de influenciador Hytalo Santos
Câmara Há 6 minutos

Comissão aprova projeto que institui a Política de Convivência com a Seca Nordestina
Justiça Há 6 minutos

Em mensagem obtida pela PF, Eduardo Bolsonaro chama o pai de ingrato
Tecnologia Há 20 minutos

Tratamento do cisto pilonidal avança com novas técnicas
Senado Federal Há 20 minutos

Proposta prevê divulgação de canais de atendimento à mulher vítima de violência

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Meu primeiro Verissimo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,47 -0,14%
Euro
R$ 6,35 -0,56%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,50%
Bitcoin
R$ 652,507,20 -1,33%
Ibovespa
134,593,77 pts -0.05%
Mega-Sena
Concurso 2903 (19/08/25)
20
24
27
46
50
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6805 (20/08/25)
06
16
18
26
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3474 (20/08/25)
01
04
06
08
09
10
12
13
14
15
18
19
20
21
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2812 (20/08/25)
02
06
07
17
20
22
25
32
37
43
49
55
58
71
74
79
81
83
87
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2849 (20/08/25)
05
13
18
34
35
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias