Quinta, 21 de Agosto de 2025
10°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Soraya questiona licitação do Banco do Nordeste

Em pronunciamento no Plenário na quarta-feira (20), a senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) afirmou ter recebido denúncia sobre supostas irregular...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
21/08/2025 às 10h16
Soraya questiona licitação do Banco do Nordeste
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

Em pronunciamento no Plenário na quarta-feira (20), a senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) afirmou ter recebido denúncia sobre supostas irregularidades em processo licitatório do Banco do Nordeste.

A parlamentar disse que o caso envolve a contratação de serviços de tecnologia da informação (TI) por valores que, segundo ela, destoam das regras previstas no edital, levantando suspeitas sobre favorecimento. De acordo com Soraya, a licitação foi conduzida sob o critério de menor preço, mas a proposta vencedora, no valor de R$ 329 milhões, foi três vezes superior à de concorrentes.

— Uma das propostas estava em torno de R$ 14 milhões para o mesmo serviço. Havia empresas que prestam serviços para o Palácio do Planalto há 12 anos, para a Caixa Econômica Federal, para o Banco do Brasil, empresas que já estão constituídas há muito tempo, cujo preço foi cerca de R$ 95 milhões. Para R$ 329,9 milhões, a diferença é gritante — afirmou.

A senadora destacou ainda que a empresa vencedora foi constituída em junho de 2023, apenas três meses após a posse do atual presidente do banco, Paulo Câmara, ex-governador de Pernambuco. Soraya afirmou que vai apurar a origem das empresas envolvidas e cobrou esclarecimentos da direção do Banco do Nordeste sobre os critérios adotados.

— Essa coincidência temporal não pode ser ignorada e demanda explicações claras e transparentes. Eu consegui averiguar que há empresas que já prestam o mesmo tipo de serviço para o Palácio do Planalto há 12 anos; empresas que prestam esse serviço há 5 anos, há 6 anos, para a Caixa Econômica Federal, para o Banco do Brasil. E essa empresa, que tem apenas 2 anos? É no mínimo estranho — enfatizou.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Senadores Rodrigo Pacheco e Randolfe Rodrigues estão entre os signatários da homenagem - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Senado Federal Há 23 minutos

Congresso faz sessão solene para celebrar os 100 anos do Grupo Globo

O Congresso Nacional promove na manhã desta quinta-feira (21) sessão solene que celebra os 100 anos do Grupo Globo e os 60 anos da TV Globo. A sole...

 O presidente da comissão, senador Carlos Viana, e deputados em entrevista na quarta-feira - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado
Senado Federal Há 1 hora

CPMI do INSS começa na terça com votação de requerimentos

A comissão parlamentar mista de inquérito (CPMI) que investiga as fraudes no INSS dará início aos trabalhos na terça-feira (26).Pela manhã, em horá...

 - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Senado Federal Há 3 horas

Dra. Eudócia parabeniza autoridades aprovadas pelo Senado

Em pronunciamento no Plenário na quarta-feira (20), a senadora Dra. Eudócia (PL-AL) parabenizou os nomes aprovados pelo Senado para cargos no Super...

 O ex-senador Edison Lobão durante o lançamento de seu livroMemórias e Testemunhos – Revelações Políticas
Senado Federal Há 13 horas

Memórias e Testemunhos: livro de Edison Lobão traz fatos da democracia brasileira

O relato do ex-senador Edison Lobão sobre diversas fases da vida política e institucional do Brasil está no livroMemórias e Testemunhos – Revelaçõe...

 A instalação foi anunciada em Plenário pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre - Foto: Jonas Pereira/Agência Senado
Senado Federal Há 17 horas

Senado instala CPI da Adultização para investigar crimes contra menores

O Senado instalou nesta quarta-feira (20) a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Adultização, destinada a investigar crimes cometidos contra ...

Tenente Portela, RS
21°
Tempo limpo
Mín. 10° Máx. 23°
21° Sensação
2.5 km/h Vento
67% Umidade
21% (0.21mm) Chance chuva
06h59 Nascer do sol
18h16 Pôr do sol
Sexta
28° 16°
Sábado
18°
Domingo
Segunda
13°
Terça
12°
Últimas notícias
Tecnologia Há 5 minutos

Bloqueios dificultam revenda de celulares roubados
Economia Há 19 minutos

Ministro minimiza impacto do tarifaço no mercado de trabalho
Senado Federal Há 19 minutos

Congresso faz sessão solene para celebrar os 100 anos do Grupo Globo
Câmara Há 35 minutos

Em discurso de homenagem ao Grupo Globo, Motta defende democracia e direito à informação
Economia Há 35 minutos

INSS suspende contrato com a Crefisa

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Meu primeiro Verissimo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,49 +0,16%
Euro
R$ 6,37 -0,21%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,50%
Bitcoin
R$ 656,833,15 -0,97%
Ibovespa
134,286,95 pts -0.28%
Mega-Sena
Concurso 2903 (19/08/25)
20
24
27
46
50
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6805 (20/08/25)
06
16
18
26
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3474 (20/08/25)
01
04
06
08
09
10
12
13
14
15
18
19
20
21
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2812 (20/08/25)
02
06
07
17
20
22
25
32
37
43
49
55
58
71
74
79
81
83
87
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2849 (20/08/25)
05
13
18
34
35
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias