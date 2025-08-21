Dra. Eudócia parabeniza autoridades aprovadas pelo Senado

Em pronunciamento no Plenário na quarta-feira (20), a senadora Dra. Eudócia (PL-AL) parabenizou os nomes aprovados pelo Senado para cargos no Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), no Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e em agências reguladoras. Segundo a parlamentar, as escolhas reforçam a qualidade técnica das instituições e fortalecem a confiança da sociedade no equilíbrio democrático.

A senadora destacou autoridades como Maria Marluce Caldas e Carlos Brandão, que passam a integrar o STJ, além de Ivana Cei e Karen Luise no CNMP e Carlos Vinícius no CNJ. Ela também mencionou a aprovação de Lorena Pozzo e Thiago Campos para agências reguladoras.

—Congratulo todos os indicados, que simbolizam o preparo, a capacidade técnica e a seriedade que o Estado brasileiro necessita em seus órgãos de regulação— afirmou.

Dra. Eudócia enfatizou ainda a importância da presença feminina entre os aprovados e apontou avanço na representatividade. Para a senadora, as indicações sinalizam que barreiras históricas estão sendo rompidas.

—Quero destacar de modo especial a presença feminina entre as autoridades aprovadas; mulheres que, com suas trajetórias profissionais sólidas e exemplares, chegam a posições de altíssima relevância em nosso país— concluiu.