Senado aprova indicação de Lorena Pozzo para ANSN

O Senado aprovou nesta quarta-feira (20) a indicação de Lorena Pozzo para o cargo de diretora de instalações radioativas e controle da Autoridade Nacional de Segurança Nuclear (ANSN). A indicação ( MSF 85/2024 ), feita pela Presidência da República, recebeu 40 votos favoráveis, três contrários e uma abstenção.

Lorena é pesquisadora do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (Ipen) e atua como coordenadora do Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde do instituto. A indicada participou da atualização da norma técnica que define os requisitos de radioproteção em medicina nuclear e contribuiu para o desenvolvimento do sistema de proteção radiológica do Instituto do Coração (InCor).

Durante a sabatina, feita pela Comissão de Infraestrutura (CI) nesta quarta-feira (20) pela manhã, ela falou sobre o trabalho que pretende desenvolver no novo cargo.

— Firmo aqui meu compromisso de trabalhar para que a ANSN seja um vetor de desenvolvimento econômico e social para o país, sempre com foco na segurança da população e do meio ambiente — declarou.

Em Plenário, a aprovação da indicação foi defendida pela senadora Soraya Tronicke (Podemos-MS).