Quarta, 20 de Agosto de 2025
10°C 19°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Plenário ratifica fim da cobrança de roaming no Mercosul

O acordo que elimina os encargos de roaming internacional entre países do Mercosul foi aprovado no Plenário do Senado nesta quarta-feira (20).O PDL...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
20/08/2025 às 19h31
Plenário ratifica fim da cobrança de roaming no Mercosul
Para o relator, Sergio Moro, o acordo avança na construção de um mercado regional mais integrado e inclusivo - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

O acordo que elimina os encargos de roaming internacional entre países do Mercosul foi aprovado no Plenário do Senado nesta quarta-feira (20).O PDL 159/2022 ,que ratifica acordo assinado pelos membros do Mercosul em 17 de julho de 2019, teveparecer favorável do senador Sergio Moro (União-PR) e segue agora para promulgação.

O texto prevê que as operadoras cobrem dos usuários que utilizem esse serviço no território de outro país do Mercosul os mesmos preços cobrados por serviços móveis em seu próprio país.

Cada país deve adotar medidas que garantam a transparência dos preços e minimizem barreiras ao uso de alternativas tecnológicas ao roaming internacional. Também deverão criar mecanismos de solução de controvérsias entre operadoras na aplicação do acordo e garantir a equivalência na qualidade do serviço aos usuários nacionais e aos usuários em roaming internacional abrangidos.

Para o relator, o acordo é um avanço na construção de um mercado regional mais integrado e inclusivo, pois oferece benefícios reais aos cidadãos dos países do bloco.

“Serão especialmente beneficiadas as pessoas residentes na região de fronteira, forçadas muitas vezes a pagar serviços de roaming cotidianamente em virtude de deslocamentos fronteiriços em decorrência de trabalho, negócios ou estudos”, afirma Sergio Moro.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
A instalação foi anunciada em Plenário pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre - Foto: Jonas Pereira/Agência Senado
Senado Federal Há 3 horas

Senado instala CPI da Adultização para investigar crimes contra menores

O Senado instalou nesta quarta-feira (20) a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Adultização, destinada a investigar crimes cometidos contra ...

 Moradores de cidades de fronteira terão documento que permite transitar mais livremente - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 3 horas

Senado aprova acordo que facilita mobilidade em fronteiras do Mercosul

O Senado aprovou nesta quarta-feira (20) o texto de adesão do Brasil ao Acordo sobre Localidades Fronteiriças Vinculadas, que facilita a travessia ...
Senado Federal Há 3 horas

Marinho defende CPMI do INSS

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (20), o senador Rogerio Marinho (PL-RN) destacou a eleição do senador Carlos Viana (Podemos-MG) pa...

 Proposta de Nelsinho foi relatada por Mourão - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 3 horas

Criada a Frente Parlamentar em Defesa das Terras Raras Brasileiras

O Plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira (20) o projeto de resolução que cria a Frente Parlamentar em Defesa das Terras Raras Brasileiras (P...

 Relatora da indicação foi a senadora Soraya - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 3 horas

Senado aprova indicação de Lorena Pozzo para ANSN

O Senado aprovou nesta quarta-feira (20) a indicação de Lorena Pozzo para o cargo de diretora de instalações radioativas e controle da Autoridade ...

Tenente Portela, RS
13°
Tempo limpo
Mín. 10° Máx. 19°
13° Sensação
1.17 km/h Vento
92% Umidade
100% (12.69mm) Chance chuva
07h00 Nascer do sol
18h16 Pôr do sol
Quinta
23° 10°
Sexta
28° 16°
Sábado
18°
Domingo
Segunda
16°
Últimas notícias
Economia Há 1 hora

Presidente do Conselho de Administração da Petrobras deixa o cargo
Câmara Há 1 hora

Setor de apostas aponta perda de R$ 10,8 bilhões com mercado clandestino
Geral Há 2 horas

Lula assina nomeação de André Basbaum para a presidência da EBC

Política Há 2 horas

PF encontra no celular de Bolsonaro pedido de asilo a Milei
Câmara Há 2 horas

Motta defende votação de projeto sobre proteção de crianças em ambientes digitais

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Meu primeiro Verissimo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,47 -0,14%
Euro
R$ 6,38 -0,20%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 661,379,45 +0,01%
Ibovespa
134,666,45 pts 0.17%
Mega-Sena
Concurso 2903 (19/08/25)
20
24
27
46
50
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6804 (19/08/25)
06
47
50
54
58
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3473 (19/08/25)
02
03
04
05
06
07
09
12
13
14
17
18
19
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2811 (18/08/25)
05
22
28
33
37
44
46
47
48
54
55
57
68
70
77
79
81
87
92
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2848 (18/08/25)
08
30
31
35
36
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias