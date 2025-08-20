Aprovada a indicação de Renata Cordeiro para ouvidoria da Antaq

Renata Sousa Cordeiro será a nova ouvidora da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq). A indicação feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva ( MSF 36/2025 ) foi confirmada pelo Senado nesta quarta-feira (20) com 52 votos favoráveis, dois contrários e uma abstenção.

A indicada é advogada com atuação na área decompliance(conformidade), controle e integridade. Prestou assessoria jurídica em diversos órgãos públicos, como Câmara dos Deputados e Ministério dos Transportes. Também atuou como superintendente de integridade e riscos na empresa pública Infra S.A.

Durante a sua sabatina na Comissão de infraestrutura (CI), nesta quarta-feira pela manhã, Renata disse que pretende transformar a Ouvidoria em um espaço ativo de diálogo com a sociedade.

— A Ouvidoria não é apenas um canal de reclamações, é uma ponte de confiança entre a sociedade e a agência — afirmou ela.

Em Plenário, a aprovação da indicação foi defendida pela relatora, senadora Margareth Buzetti (PSD-MT), e pela senadora Leila Barros (PDT-DF).

Antaq

A Antaq, vinculada ao Ministério da Infraestrutura, é responsável por regular e fiscalizar as atividades de prestação de serviços de transporte aquaviário e de exploração da infraestrutura portuária e aquaviária no Brasil.