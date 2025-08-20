Plenário confirma Frederico Dias para diretor-geral da Antaq

O Plenário aprovou nesta quarta-feira (20) a indicação de Frederico Carvalho Dias para o cargo de diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), por 47 votos favoráveis, cinco contrários e uma abstenção. A aprovação da indicação será comunicada à Presidência da República.

Frederico Dias foi indicado para a diretoria-geral da Antaq na vaga decorrente do término do mandato de Eduardo Nery Machado Filho. A mensagem da indicação ( MSF 43/2025 ) obteve parecer favorável do senador Eduardo Braga (MDB-AM).

Durante a sabatina na Comissão de Infraestrutura (CI), Dias apontou a importância da segurança regulatória e previsibilidade para atrair investimentos privados. Após ter sido aprovada na CI, a indicação para diretor-geral da Antaq seguiu para o Plenário.