Senado aprova indicação de Alessandro Soares para diretor-presidente da ANSN

A indicação de Alessandro Facure Neves de Salles Soares para o cargo de diretor-presidente da Autoridade Nacional de Segurança Nuclear (ANSN) foi aprovada em Plenário nesta quarta-feira (20), com 43 votos a favor e quatro contrários.

Alessandro Soares foi indicado pela Presidência da República ( MSF 84/2024 ), com relatório do senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP). Seu mandato na ANSN será de quatro anos.

O indicado é graduado em física pela Universidade Federal Fluminense (1999), mestre em física pela mesma instituição (2001) e doutor em ciências pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2006). Atua desde 2002 na Comissão Nacional de Energia Nuclear (Cnen), onde já foi chefe de divisão e coordenador-geral. Atualmente ocupa o cargo de Diretor de Radioproteção e Segurança Nuclear da comissão. Foi docente de pós-graduação no Instituto de Radioproteção e Dosimetria da Cnen (2010–2017) e, desde 2016, leciona no mestrado profissional em física médica da UERJ.