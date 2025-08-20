Quarta, 20 de Agosto de 2025
Revalida 2025/2: nota de corte da primeira fase fica em 61 pontos

Resultado equivale à soma de pontos nas provas objetiva e discursiva

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
20/08/2025 às 18h00
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

Os participantes da primeira etapa da segunda edição de 2025 do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) precisam obter, no mínimo, 61 pontos de 100 para serem aprovados na prova teórica.

A contagem corresponde à soma dos pontos obtidos nas provas objetiva e discursiva , a serem aplicadas em 19 de outubro. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) esclarece no novo edital sobre o exame, publicado na segunda-feira (18), que a não haverá arredondamentos de notas, nem a possibilidade de equivalência percentual.

Para conseguir avançar para a segunda etapa do Revalida 2025/2 (das provas de habilidades clínicas), antes, a documentação que comprova a conclusão de curso de medicina no exterior (diploma, certificado ou declaração) precisa ser aprovada pela equipe do Inep. Ainda haverá edital específico para participação na segunda etapa do Revalida 2025/2.

Objetivos

O Revalida avalia a formação de brasileiros e estrangeiros que querem exercer a medicina no Brasil e se formaram no exterior. O exame não classifica instituições de educação superior de outros países.

O objetivo do exame é avaliar habilidades, competências e conhecimentos necessários para o exercício profissional adequado aos princípios e necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS) e, desta forma, garantir a qualidade do atendimento médico prestado no país.

Provas

As provas serão aplicadas pelo Inep em 19 de outubro, em todos os estados e no Distrito Federal , nas cidades listadas no Sistema Revalida.

De acordo com o edital da segunda edição do Revalida 2025 , as referências para os candidatos se preparem para a prova têm como base a Diretriz Curricular Nacional do Curso de Medicina e as normas relacionadas à atividade profissional, na atenção primária, ambulatorial, hospitalar, de urgência, de emergência e comunitária.

Confira o cronograma (primeira etapa):

  • Divulgação do cartão de confirmação de inscrição: 9 de outubro;
  • Aplicação: 19 de outubro;
  • Envio da documentação comprobatória da formação médica: 20 a 24 de outubro;
  • Resultado da análise da documentação comprobatória da conclusão de curso: 17 de novembro;
  • Resultado dos recursos sobre análise da documentação comprobatória da formação médica: 5 de dezembro.

Revalida

O Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) é realizado em duas edições anuais .

O exame é composto por duas etapas (teórica e de habilidades clínicas) que abordam, de forma interdisciplinar, as cinco grandes áreas da medicina: clínica médica, cirurgia, ginecologia e obstetrícia, pediatria e medicina da família, e comunidade (saúde coletiva).

