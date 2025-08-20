Aprovada indicação de Ailton Fernando Dias para a ANSN

O Plenário aprovou nesta quarta-feira (20) a indicação de Ailton Fernando Dias para o cargo de diretor de instalações nucleares e salvaguardas da Autoridade Nacional de Segurança Nuclear (ANSN), com mandato de dois anos.

A aprovação do indicado, por 51 votos favoráveis, dois contrários e duas abstenções, será comunicada à Presidência da República.

A Autoridade Nacional de Segurança Nuclear (ANSN) foi criada em 2021 como uma autarquia federal. Sua função é monitorar, regular e fiscalizar as atividades e as instalações nucleares no país.

Ailton é chefe da Divisão de Controle de Rejeitos Radioativos e Nucleares da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) desde 2019. É formado em engenharia elétrica pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG) desde 1990.

O indicado possui mestrado em ciências da computação (1995) pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e doutorado em ciências (2000) pela Universidade Paris-Saclay, em Orsay, França.

Em 1984, ele começou a trabalhar no Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN), que foi posteriormente incorporado à CNEN. Entre outras funções, foi assessor da presidência da CNEN.

A mensagem da indicação (MSF 86/2024) teve parecer favorável do senador Zequinha Marinho (Podemos-PA). A indicação seguiu para o Plenário após ter sido aprovada na Comissão de Infraestrutura (CI).