Quarta, 20 de Agosto de 2025
10°C 19°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

CDH aprova anulação de decreto sobre poder de polícia da Funai

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) aprovou nesta quarta-feira (20) projeto que susta integralmente os efeitos do Decreto 12.373/2025, do Executiv...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
20/08/2025 às 17h25
CDH aprova anulação de decreto sobre poder de polícia da Funai
O projeto, do senador Marcos Valério, foi relatado pelo senador Zequinha Marinho - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) aprovou nesta quarta-feira (20) projeto que susta integralmente os efeitos do Decreto 12.373/2025, do Executivo, que regulamenta o exercício do poder de polícia da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai). O PDL 47/2025 , do senador Marcos Rogério (PL-RO), ganhou parecer favorável do relator, senador Zequinha Marinho (Podemos-PA), e segue agora para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

O projeto tramita em conjunto com outras duas proposições de teor semelhante: o PDL 49/2025 , do senador Dr. Hiran (PP-RR), e o PDL 50/2025 , do senador Mecias de Jesus (Republicanos-RR). Os autores argumentam que o decreto extrapola o poder regulamentar, prejudicando a segurança jurídica e o direito de propriedade dos produtores rurais. Segundo eles, a ampliação dos poderes da Funai pode aumentar conflitos fundiários e gerar prejuízos ao setor agropecuário.

Durante o debate na CDH, o relator Zequinha Marinho afirmou que não se cria polícia por decreto e criticou a falta de treinamento adequado para servidores da Funai exercerem poder de polícia.

O senador Paulo Paim (PT-RS) defendeu o decreto, dizendo que ele cumpre determinação do Supremo Tribunal Federal na ADPF 709, que solicitou regulamentação do poder de polícia da Funai para proteção das terras indígenas. Segundo Paim, a Funai já possui poder de polícia desde 1967 e pode solicitar apoio da Polícia Federal quando necessário.

O senador Mecias de Jesus (Republicanos-RR) relatou conflitos em Roraima, onde agentes da Funai armados teriam impedido a passagem de produtores rurais em rios, situação que gerou intervenção judicial.

A presidente da comissão, senadora Damares Alves (Republicanos-DF), lembrou que tramita na CCJ projeto do senador Fabiano Contarato (PT-ES) autorizando o porte de arma para agentes da Funai ( PL 2.326/2022 ). Paim sugeriu que o PDL 47/2025 seja apensado ao projeto de Contarato, já em Plenário.

Poder de polícia

O governo defende que o decreto do Executivo protege direitos e terras indígenas. Entre outros pontos, a norma permite à Funai, em caso de risco iminente, interditar ou restringir o acesso de terceiros a terras indígenas por prazo determinado, determinar a retirada compulsória, solicitar colaboração de órgãos públicos e, de forma excepcional, destruir ou destinar bens usados em infrações. A Funai também pode solicitar apoio de órgãos de segurança pública, como Polícia Federal e Forças Armadas, para proteger comunidades indígenas e seu patrimônio.

Vinícius Gonçalves, sob supervisão de Patrícia Oliveira

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Proposta de Nelsinho foi relatada por Mourão - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 2 minutos

Criada a Frente Parlamentar em Defesa das Terras Raras Brasileiras

O Plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira (20) o projeto de resolução que cria a Frente Parlamentar em Defesa das Terras Raras Brasileiras (P...

 Relatora da indicação foi a senadora Soraya - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 2 minutos

Senado aprova indicação de Lorena Pozzo para ANSN

O Senado aprovou nesta quarta-feira (20) a indicação de Lorena Pozzo para o cargo de diretora de instalações radioativas e controle da Autoridade ...

 O projeto foi aprovado por unanimidade - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 2 minutos

Aprovado projeto que prorroga prazo para entes federados usarem recursos da saúde

Por 64 votos, o Plenário aprovou nesta quarta-feira (20), em regime de urgência, um projeto que amplia até o final deste ano o prazo para que estad...

 Para o relator, Sergio Moro, o acordo avança na construção de um mercado regional mais integrado e inclusivo - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Senado Federal Há 2 minutos

Plenário ratifica fim da cobrança de roaming no Mercosul

O acordo que elimina os encargos de roaming internacional entre países do Mercosul foi aprovado no Plenário do Senado nesta quarta-feira (20).O PDL...

 Sessão plenária desta quarta-feira - Foto: Jonas Pereira/Agência Senado
Senado Federal Há 32 minutos

Aprovada a indicação de Renata Cordeiro para ouvidoria da Antaq

Renata Sousa Cordeiro será a nova ouvidora da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq). A indicação feita pelo presidente Luiz Inácio Lu...

Tenente Portela, RS
16°
Tempo limpo
Mín. 10° Máx. 19°
16° Sensação
1.77 km/h Vento
79% Umidade
100% (12.69mm) Chance chuva
07h00 Nascer do sol
18h16 Pôr do sol
Quinta
23° 10°
Sexta
28° 16°
Sábado
18°
Domingo
Segunda
16°
Últimas notícias
Senado Federal Há 28 minutos

Aprovada a indicação de Renata Cordeiro para ouvidoria da Antaq
Senado Federal Há 28 minutos

Pescadores temem exclusão com novas regras do seguro-defeso previstas em MP
Senado Federal Há 28 minutos

Plenário confirma Frederico Dias para diretor-geral da Antaq
Política Há 28 minutos

Na Câmara, Alckmin pede urgência em propostas sobre exportações
Tecnologia Há 43 minutos

Criadores de conteúdo do Brasil ganham capacitação gratuita

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Meu primeiro Verissimo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,47 -0,50%
Euro
R$ 6,38 -0,52%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 662,554,67 +0,67%
Ibovespa
134,666,45 pts 0.17%
Mega-Sena
Concurso 2903 (19/08/25)
20
24
27
46
50
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6804 (19/08/25)
06
47
50
54
58
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3473 (19/08/25)
02
03
04
05
06
07
09
12
13
14
17
18
19
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2811 (18/08/25)
05
22
28
33
37
44
46
47
48
54
55
57
68
70
77
79
81
87
92
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2848 (18/08/25)
08
30
31
35
36
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias