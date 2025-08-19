Terça, 19 de Agosto de 2025
12°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Comissão aprova indicados para a Anatel e nomes seguem para Plenário

A Comissão de Infraestrutura (CI) aprovou nesta terça-feira (19) os nomes de Edson Victor Eugênio de Holanda e Octavio Penna Pieranti para compor o...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
19/08/2025 às 15h46
Comissão aprova indicados para a Anatel e nomes seguem para Plenário
Presidente da CI, o senador Marcos Rogério (3º à esq.) comandou a reunião - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

A Comissão de Infraestrutura (CI) aprovou nesta terça-feira (19) os nomes de Edson Victor Eugênio de Holanda e Octavio Penna Pieranti para compor o Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Durante a sabatina, presidida pelo senador Marcos Rogério (PL-RO), os indicados destacaram a importância de ampliar a conectividade à internet, fortalecer a proteção aos consumidores e modernizar a regulação diante das transformações digitais. Agora as indicações precisam ser confirmadas em Plenário.

Edson Victor Eugênio de Holanda ( MSF 42/2025 ) reforçou seu compromisso, caso aprovado, com o fortalecimento das políticas públicas do setor, com a modernização e proteção dos consumidores finais.

— Hoje voz, vídeo, mensagem e dados convergem na internet. O WhatsApp substituiu a chamada telefônica, o YouTube substituiu a TV. O setor telecom se transformou em um setor de conectividade e dados que são a base das soluções digitais. E para isso é preciso atualizar as bases de regulação.

Ainda de acordo com ele, a Anatel precisa garantir, com metas para cada região, que o espectro (conjunto de frequências usadas para transmitir sinais de comunicação) não seja monopolizado, promover o incentivo a empresas locais e regionais e seguir fomentando leilões para ampliação do alcance da conectividade 5G com foco na ampliação do acesso e não na geração de receita.

— Metas que já conectaram 13 mil escolas públicas e levaram 5G para todas as capitais. A Anatel precisa induzir investimentos sustentáveis e garantir a participação de pequenos e médios operadores.

Para proteção dos usuários, segundo Edson Holanda, é preciso enfrentar com firmeza o problema de chamadas abusivas, ampliar o uso da inteligência artificial e criar indicadores que levem em conta a qualidade percebida pelos cidadãos.

Já Octavio Penna Pieranti ( MSF 45/2025) destacou que, no Brasil, cerca de 85% da população tem acesso à internet. Por outro lado, 15% das pessoas com mais de dez anos de idade não acessam a rede. Para ele é fundamental que a Anatel trabalhe para acelerar as metas de conectividade e assegurar para a quase totalidade da população a chamada conectividade significativa, que seja rápida, confiável e acessível.

— A Anatel estabeleceu metas ousadas até 2027 como garantir a conectividade a mais de 95% da população brasileira, levar infraestrutura de internet por fibra ótica para todos os municípios brasileiros e mais que dobrar a velocidade da internet banda larga fixa contratada. É preciso não apenas atingir essas metas, como também criar as condições para que sejam alcançadas o quanto antes, antes de 2027. Garantir um padrão adequado de conectividade passa também por um olhar da Anatel para as desigualdades regionais e sociais.

Ele ainda salientou que também é preciso fortalecer o papel da Anatel quanto à defesa de uma conectividade segura, o que inclui uma atuação focada em cibersegurança, resguardando a privacidade, o combate à pirataria e à atenção à inteligência artificial.

Chamadas abusivas

Durante a sabatina, o senador Chico Rodrigues (PSB-RR) questionou os indicados sobre medidas para punir empresas responsáveis por sistemas de chamadas automáticas abusivas, os chamados robocalls, que usam sistema de discagem computadorizado para reproduzir mensagens pré-gravadas, e pela comercialização de dados utilizados em fraudes eletrônicas. O parlamentar destacou a existência de um mercado ilegal de venda de informações pessoais e pediu propostas concretas para responsabilizar toda a cadeia envolvida nessas práticas.

— Existe um mercado de venda de dados não autorizados. Quais medidas concretas podem ser adotadas para responsabilizar toda a cadeia envolvida nessas práticas abusivas? — questionou o senador.

Em resposta, Octavio Pieranti afirmou que a Anatel dispõe de instrumentos como multas, suspensão e até a revogação de autorizações em casos extremos. Ele acrescentou que a agência também tem recorrido a termos de ajustamento de conduta e à criação de novas obrigações regulatórias. Pieranti reconheceu, no entanto, a dificuldade de atuação quando as empresas envolvidas não pertencem diretamente ao setor de telecomunicações e alegou insegurança jurídica como fator de limitação à reação da agência.

O indicado citou ainda que, até o momento, a Anatel já conseguiu bloquear cerca de 2 bilhões de ligações indesejadas, mas ressaltou que ainda é necessário avançar no enfrentamento desse problema.

ANTT

Antes do início das sabatinas, foi lido o relatório da indicação de Guilherme Theo Rodrigues da Rocha Sampaio para exercer o cargo de diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), na vaga decorrente do término do mandato de Rafael Vitale Rodrigues. Após a leitura, o presidente da CI, senador Marcos Rogério, concedeu vista coletiva ao relatório ( MSF 53/2025 ) de autoria do senador Wellington Fagundes (PL-MT). A sabatina do indicado ocorrerá na quarta-feira (21).

Guilherme Sampaio tem graduação em direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG), com pós-graduações em gestão empresarial, gestão jurídica e de contencioso e direito processual. É mestre em direito econômico e desenvolvimento e mestrando em gestão e políticas públicas. O indicado foi chefe de gabinete da presidência da Confederação Nacional do Transporte (CNT) e, desde 2021, é diretor da ANTT.

Edson Holanda reforçou seu compromisso com o fortalecimento das políticas públicas do setor - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Edson Holanda reforçou seu compromisso com o fortalecimento das políticas públicas do setor - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Para Octavio Pieranti é fundamental que a Anatel trabalhe para acelerar as metas de conectividade - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Para Octavio Pieranti é fundamental que a Anatel trabalhe para acelerar as metas de conectividade - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Nome de Lorena Coutinho foi confirmado - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 6 minutos

Indicada para a ANPD é aprovada em Plenário

O Plenário do Senado confirmou, nesta terça-feira (19), a indicação da economista Lorena Giuberti Coutinho para compor o Conselho Diretor da Autori...

 - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 20 minutos

Paim lembra Dia de Luta da população em situação de rua

Durante pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (19), o senador Paulo Paim (PT-RS) destacou o Dia Nacional de Luta da População em Situação de...

 Senadores durante a sessão plenária desta terça-feira - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 20 minutos

Dorinha negocia com governo alterações na PEC sobre polícia científica

A pedido da senadora Professora Dorinha Seabra (União-TO), o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, retirou a PEC 76/2019 da pauta de votações do ...

 A indicação foi aprovada por 59 votos favoráveis, nenhum contrário e uma abstenção - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 20 minutos

Daniela Marreco Cerqueira é confirmada na diretoria da Anvisa

O Plenário do Senado aprovou nesta terça-feira (19) a indicação ( MSF 90/2024 ) de Daniela Marreco Cerqueira para o cargo de diretora da Agência Na...

 A indicação teve 56 votos favoráveis e nenhum contrário - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 36 minutos

Senado aprova Cristiane Collet Battiston para diretoria da ANA

O Plenário do Senado aprovou, com 56 votos favoráveis e nenhum contrário, a indicação de Cristiane Collet Battiston para a diretoria da Agência Nac...

Tenente Portela, RS
22°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 27°
22° Sensação
4.19 km/h Vento
56% Umidade
100% (17.45mm) Chance chuva
07h01 Nascer do sol
18h15 Pôr do sol
Quarta
20° 10°
Quinta
23° 10°
Sexta
28° 16°
Sábado
17°
Domingo
11°
Últimas notícias
Câmara Há 24 segundos

Motta defende projeto que prevê suspensão de 6 meses para quem impedir funcionamento de atividades legislativas
Senado Federal Há 27 segundos

Indicada para a ANPD é aprovada em Plenário
Justiça Há 30 segundos

Justiça manda Meta tirar vídeo que associa petista a usuário de drogas
Câmara Há 33 segundos

Conselho faz novo sorteio para relator de processo contra André Janones
Senado Federal Há 15 minutos

Paim lembra Dia de Luta da população em situação de rua

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Meu primeiro Verissimo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,50 +1,20%
Euro
R$ 6,41 +1,08%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,56%
Bitcoin
R$ 661,668,19 -2,80%
Ibovespa
134,432,27 pts -2.1%
Mega-Sena
Concurso 2902 (16/08/25)
08
21
22
42
45
48
Ver detalhes
Quina
Concurso 6803 (18/08/25)
27
33
43
65
71
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3472 (18/08/25)
02
03
05
07
10
11
12
13
15
18
19
21
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2811 (18/08/25)
05
22
28
33
37
44
46
47
48
54
55
57
68
70
77
79
81
87
92
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2848 (18/08/25)
08
30
31
35
36
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias