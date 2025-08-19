Terça, 19 de Agosto de 2025
12°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Festa de San Gennaro é manifestação da cultura nacional, aprova CE

A Comissão de Educação e Cultura (CE) aprovou nesta terça-feira (19), em decisão final, projeto de lei que reconhece como manifestação da cultura n...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
19/08/2025 às 12h10

A Comissão de Educação e Cultura (CE) aprovou nesta terça-feira (19), em decisão final, projeto de lei que reconhece como manifestação da cultura nacional a Festa de San Gennaro, promovida no município de São Paulo. A matéria ( PL 99/2023 ) segue para sanção presidencial.

De autoria do deputado Marangoni (União-SP), o projeto recebeu parecer favorável do senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP). Segundo o relator, o evento, realizado desde 1973 pela comunidade italiana da capital paulista, atrai um grande número de visitantes pelo seu aspecto religioso, artístico e gastronômico.

A festa ocorre em setembro, em alusão ao Dia de San Gennaro (19 de setembro), e dura cerca de um mês. O santo (chamado São Januário, em português) é o padroeiro da Mooca, bairro paulistano que recebeu imigrantes italianos no início do século 20 e que hoje sedia a festa.

— Ao conferir oficialmente a esta festividade o status de manifestação cultural, a projetada lei, além de cumprir com o dever do Estado de proteger e promover a cultura, proporciona um estímulo considerável ao turismo e à economia local — disse o relator.

São muitas as manifestações culturais nacionais reconhecidas oficialmente por leis federais. Conheça aqui .

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
O PL 6.543/2019 foi aprovado com relatório de Veneziano Vital do Rêgo e segue para análise de Plenário - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Senado Federal Há 30 minutos

Acesso de alunos aos dados de instituições de ensino vai a Plenário

A Comissão de Educação (CE) aprovou nesta terça-feira (19) projeto que garante acesso gratuito de estudantes a informações pessoais mantidas ou gua...

 - Foto: Pillar Pedreira/Agência Senado
Senado Federal Há 60 minutos

Proibição de discriminar bolsistas em escolas particulares segue à Câmara

A Comissão de Educação (CE) aprovou nesta terça-feira (19) um projeto de lei que proíbe a discriminação entre alunos bolsistas e pagantes em instit...

 Comissão reuniu-se na quarta-feira (13) para analisar indicações do Executivo - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Senado Federal Há 18 horas

CI sabatina nesta terça indicados para agências reguladoras

A Comissão de Infraestrutura (CI) sabatina nesta terça-feira (19) os indicados para cargos na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Agência Nac...

 O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o presidente do Equador, Daniel Noboa - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 19 horas

Davi recebe presidente do Equador e defende ampliação da cooperação bilateral

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, recebeu nesta segunda-feira (18) o presidente do Equador, Daniel Noboa, que está em visita oficial ao Bras...

 - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Senado Federal Há 19 horas

Confúcio Moura defende combate ao cigarro eletrônico

Em pronunciamento no Plenário nesta segunda-feira (18), o senador Confúcio Moura (MDB-RO) alertou para o crescimento do consumo de cigarros eletrôn...

Tenente Portela, RS
24°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 27°
24° Sensação
4.79 km/h Vento
54% Umidade
100% (17.45mm) Chance chuva
07h01 Nascer do sol
18h15 Pôr do sol
Quarta
20° 10°
Quinta
23° 10°
Sexta
28° 16°
Sábado
17°
Domingo
11°
Últimas notícias
Crueldade Há 25 minutos

Polícia investiga denúncia de maus-tratos a cavalo mutilado com facão em Bananal, SP
Senado Federal Há 25 minutos

Acesso de alunos aos dados de instituições de ensino vai a Plenário
Câmara Há 25 minutos

Comissão aprova incentivo ao uso de tecnologias aumentar o conforto de usuários de serviços públicos
Justiça Há 25 minutos

Juíza federal manda governo reativar radares em rodovias
Câmara Há 40 minutos

Comissão aprova projeto que cria programa para proteger dados dos consumidores

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Meu primeiro Verissimo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,48 +0,73%
Euro
R$ 6,39 +0,81%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,56%
Bitcoin
R$ 661,792,80 -2,33%
Ibovespa
134,667,75 pts -1.93%
Mega-Sena
Concurso 2902 (16/08/25)
08
21
22
42
45
48
Ver detalhes
Quina
Concurso 6803 (18/08/25)
27
33
43
65
71
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3472 (18/08/25)
02
03
05
07
10
11
12
13
15
18
19
21
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2811 (18/08/25)
05
22
28
33
37
44
46
47
48
54
55
57
68
70
77
79
81
87
92
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2848 (18/08/25)
08
30
31
35
36
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias