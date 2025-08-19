Terça, 19 de Agosto de 2025
12°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Acesso de alunos aos dados de instituições de ensino vai a Plenário

A Comissão de Educação (CE) aprovou nesta terça-feira (19) projeto que garante acesso gratuito de estudantes a informações pessoais mantidas ou gua...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
19/08/2025 às 11h40
Acesso de alunos aos dados de instituições de ensino vai a Plenário
O PL 6.543/2019 foi aprovado com relatório de Veneziano Vital do Rêgo e segue para análise de Plenário - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

A Comissão de Educação (CE) aprovou nesta terça-feira (19) projeto que garante acesso gratuito de estudantes a informações pessoais mantidas ou guardadas em instituições de ensino.

O PL 6.543/2019 , do deputado Ivan Valente (PSol-SP), recebeu parecer favorável, com emendas, do senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB). A matéria segue agora para análise de Plenário.

O texto original previa que os alunos da educação básica à educação superior teriam direito a conhecer todas as informações produzidas ou guardadas pela instituição de ensino em que estudam ou estudaram. Uma emenda do relator modificou o texto para deixar claro que o estudante terá acesso apenas às suas informações pessoais e que obrigação de informar cabe a instituições públicas, privadas e comunitárias.

Gratuidade

Pelo projeto, os serviços de busca e de fornecimento das informações serão gratuitos e deverão ser liberados a estudantes, pais ou responsáveis durante todo o período em que o aluno estiver matriculado e até um ano, no mínimo, após o encerramento do seu vínculo com a instituição de ensino. No caso das instituições privadas, deverá ser fornecido documento que comprove o histórico escolar e certifique a situação do estudante relacionada ao curso ao final de cada semestre ou ano escolar.

O projeto também estabelece que a instituição não poderá cobrar pelo fornecimento de documentos impressos relacionados ao vínculo ou a qualquer outra situação do estudante, como histórico escolar, certificado de conclusão de curso, grade curricular, atestado, controle de frequência, certidão negativa de débito e diploma.

Além disso, as instituições de ensino deverão manter base de dados atualizada, com as informações acadêmicas, financeiras, administrativas e contratuais. Essas informações deverão ser disponibilizadas ao estudante mediante pedido formulado por ele ou pelo responsável no prazo de 48 horas, contado da solicitação.

As instituições deverão ainda garantir, por meio da internet, o acesso gratuito dos estudantes aos respectivos dados e informações em aplicativos, com formato que permita a impressão. No caso das instituições públicas, deverão ser usados prioritariamente softwares livres, construídos e desenvolvidos de forma colaborativa.

Outra emenda apresentada pelo relator garante a portabilidade das informações a outros destinatários, desde que haja pedido expresso do estudante, dos pais ou responsáveis e respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) .

Acervo documental

Veneziano também acrescentou que, durante os processos de avaliação utilizados como referência para a regulação e supervisão da educação superior, as instituições de ensino superior deverão comprovar a adoção de política de gestão de acervo documental e de práticas de segurança e governança estabelecidas na LGPD.

Essa política para gestão de acervo documental deverá abranger cronograma para a digitalização do acervo, localização do acervo e pessoa física responsável pelo acervo. O disposto no projeto entrará em vigor após 60 dias da publicação da lei.

— De fato, as instituições educacionais acumulam e controlam cada vez mais informações sobre os estudantes. Se antigamente os registros escolares se restringiam a aspectos estritamente acadêmicos, que já são bastante sensíveis, atualmente eles podem conter informações sobre traços psicológicos e características pessoais como as competências emocionais dos estudantes, temas sobre os quais as escolas mais atuam e cujo impacto na intimidade das pessoas é muito grande — afirmou Veneziano.

Na reunião, o senador Flávio Arns (PSB-PR) apresentou sugestão para que o direito de acesso às informações pessoais produzidas ou custodiadas pelas instituições de ensino públicas, privadas ou comunitárias também seja estendido aos pais e responsáveis quando o pedido se referir às crianças. A proposta foi acatada pelo relator.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
- Foto: Pillar Pedreira/Agência Senado
Senado Federal Há 57 minutos

Proibição de discriminar bolsistas em escolas particulares segue à Câmara

A Comissão de Educação (CE) aprovou nesta terça-feira (19) um projeto de lei que proíbe a discriminação entre alunos bolsistas e pagantes em instit...

 Comissão reuniu-se na quarta-feira (13) para analisar indicações do Executivo - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Senado Federal Há 18 horas

CI sabatina nesta terça indicados para agências reguladoras

A Comissão de Infraestrutura (CI) sabatina nesta terça-feira (19) os indicados para cargos na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Agência Nac...

 O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o presidente do Equador, Daniel Noboa - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 19 horas

Davi recebe presidente do Equador e defende ampliação da cooperação bilateral

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, recebeu nesta segunda-feira (18) o presidente do Equador, Daniel Noboa, que está em visita oficial ao Bras...

 - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Senado Federal Há 19 horas

Confúcio Moura defende combate ao cigarro eletrônico

Em pronunciamento no Plenário nesta segunda-feira (18), o senador Confúcio Moura (MDB-RO) alertou para o crescimento do consumo de cigarros eletrôn...

 Presidente Davi Alcolumbre comunicou a instalação da CPMI na semana passada - Foto: Marcos Oliveira/Agencia Senado
Senado Federal Há 20 horas

CPMI do INSS será instalada na quarta-feira

A comissão parlamentar mista de inquérito (CPMI) sobre fraudes no INSS vai começar na próxima quarta-feira (20), às 11h. Na reunião de instalação d...

Tenente Portela, RS
24°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 27°
24° Sensação
4.79 km/h Vento
54% Umidade
100% (17.45mm) Chance chuva
07h01 Nascer do sol
18h15 Pôr do sol
Quarta
20° 10°
Quinta
23° 10°
Sexta
28° 16°
Sábado
17°
Domingo
11°
Últimas notícias
Crueldade Há 25 minutos

Polícia investiga denúncia de maus-tratos a cavalo mutilado com facão em Bananal, SP
Senado Federal Há 25 minutos

Acesso de alunos aos dados de instituições de ensino vai a Plenário
Câmara Há 25 minutos

Comissão aprova incentivo ao uso de tecnologias aumentar o conforto de usuários de serviços públicos
Justiça Há 25 minutos

Juíza federal manda governo reativar radares em rodovias
Câmara Há 40 minutos

Comissão aprova projeto que cria programa para proteger dados dos consumidores

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Meu primeiro Verissimo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,48 +0,73%
Euro
R$ 6,39 +0,81%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,56%
Bitcoin
R$ 661,792,80 -2,33%
Ibovespa
134,667,75 pts -1.93%
Mega-Sena
Concurso 2902 (16/08/25)
08
21
22
42
45
48
Ver detalhes
Quina
Concurso 6803 (18/08/25)
27
33
43
65
71
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3472 (18/08/25)
02
03
05
07
10
11
12
13
15
18
19
21
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2811 (18/08/25)
05
22
28
33
37
44
46
47
48
54
55
57
68
70
77
79
81
87
92
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2848 (18/08/25)
08
30
31
35
36
38
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias