CI sabatina nesta terça indicados para agências reguladoras

A Comissão de Infraestrutura (CI) sabatina nesta terça-feira (19) os indicados para cargos na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Agência Nac...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
18/08/2025 às 17h56
CI sabatina nesta terça indicados para agências reguladoras
Comissão reuniu-se na quarta-feira (13) para analisar indicações do Executivo - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

A Comissão de Infraestrutura (CI) sabatina nesta terça-feira (19) os indicados para cargos na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

A apreciação de autoridades é uma das competências privativas do Senado Federal, conforme estabelece a Constituição. Após a sabatina, o nome é votado na comissão e, em seguida, submetido ao Plenário. A aprovação depende da maioria absoluta dos votos, em votação secreta.

Na parte da manhã, em reunião com início previsto para as 9h, serão realizadas cinco sabatinas. Os indicados exercerão cargos na:

Agência Nacional de Aviação Civil (Anac)

. Tiago Chagas Faierstein, para o cargo de diretor-presidente, decorrente do término do mandato de Juliano Alcântara Noman, que renunciou. A indicação é relatada pelo senador Esperidião Amin (PP-SC).

. Rui Chagas Mesquita, para o cargo de diretor, na vaga decorrente do término do mandato de Rogério Benevides Carvalho. A indicação é relatada pelo senador Lucas Barreto (PSD-AP).

. Antônio Mathias Nogueira Moreira, para o cargo de diretor, na vaga decorrente do término do mandato de Ricardo Bisinotto Catanant. A indicação é relatada pelo senador Laércio Oliveira (PP-SE).

Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel)

. Edson Victor Eugênio de Holanda, para membro do Conselho Diretor, na vaga decorrente do término do mandato de Artur Coimbra de Oliveira. A indicação é relatada pelo senador Weverton (PDT-MA).

. Octavio Penna Pieranti, para membro do Conselho Diretor, na vaga decorrente do término do mandato de Moisés Queiroz Moreira. A indicação é relatada pelo senador Eduardo Gomes (PL-TO).

Antes das sabatinas, será lido o relatório da indicação de Guilherme Theo Rodrigues da Rocha Sampaio para exercer o cargo de diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), na vaga decorrente do término do mandato de Rafael Vitale Rodrigues. Após a leitura, será concedida vista coletiva ao relatório de autoria do senador Wellington Fagundes (PL-MT).

Outras agências

Na parte da tarde, em reunião com início previsto para as 14h, serão sabatinados quatro indicados para:

Agência Nacional do Petróleo (ANP)

. Artur Watt Neto, para o cargo de diretor-geral, na vaga decorrente do término do mandato de Rodolfo Henrique de Saboia. A indicação é relatada pelo senador Otto Alencar (PSD-BA).

. Pietro Adamo Sampaio Mendes, para o cargo de diretor, na vaga decorrente do término do mandato de Cláudio Jorge Martins de Souza. A indicação é relatada pelo senador Laércio Oliveira (PP-SE).

Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel)

. Willamy Moreira Frota, para o cargo de diretor, na vaga decorrente do término do mandato de Hélvio Neves Guerra. A indicação é relatada pelo senador Eduardo Braga (MDB-AM).

. Gentil Nogueira de Sá Júnior, para o cargo de diretor, na vaga decorrente do término do mandato de Ricardo Lavorato Tili. A indicação é relatada pelo senador Eduardo Gomes (PL-TO).

As sabatinas da CI serão realizadas na sala 7 da ala Alexandre Costa.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o presidente do Equador, Daniel Noboa - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 1 hora

Davi recebe presidente do Equador e defende ampliação da cooperação bilateral

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, recebeu nesta segunda-feira (18) o presidente do Equador, Daniel Noboa, que está em visita oficial ao Bras...

 - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Senado Federal Há 1 hora

Confúcio Moura defende combate ao cigarro eletrônico

Em pronunciamento no Plenário nesta segunda-feira (18), o senador Confúcio Moura (MDB-RO) alertou para o crescimento do consumo de cigarros eletrôn...

 Presidente Davi Alcolumbre comunicou a instalação da CPMI na semana passada - Foto: Marcos Oliveira/Agencia Senado
Senado Federal Há 2 horas

CPMI do INSS será instalada na quarta-feira

A comissão parlamentar mista de inquérito (CPMI) sobre fraudes no INSS vai começar na próxima quarta-feira (20), às 11h. Na reunião de instalação d...

 - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Senado Federal Há 2 horas

Paim destaca Programa Jovem Senador e proteção de crianças na internet

Em pronunciamento nesta segunda-feira (18), o senador Paulo Paim (PT-RS) destacou a abertura da 16ª edição do Programa Jovem Senador, que vai até s...
Senado Federal Há 3 horas

CE vota acesso gratuito de estudantes a informações pessoais em escolas

A Comissão de Educação e Cultura (CE) se reúne na terça-feira (19), às 10h, para votar o projeto que garante acesso gratuito de estudantes a inform...

DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
