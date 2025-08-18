Davi recebe presidente do Equador e defende ampliação da cooperação bilateral

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, recebeu nesta segunda-feira (18) o presidente do Equador, Daniel Noboa, que está em visita oficial ao Brasil. Durante o encontro, que aconteceu no Salão Nobre do Senado, Davi destacou a importância da cooperação entre os dois países e a disposição do Parlamento brasileiro para apoiar acordos bilaterais.

— O Congresso brasileiro, o Parlamento brasileiro, se sente honrado com a visita do chefe de Estado do Equador. Sei que nossa relação comercial com o seu país hoje gera um superávit muito elevado para o Brasil. Precisamos buscar caminhos para ampliar essa relação, reconhecendo sua importância para ambos os países — afirmou o senador.

Davi reforçou o papel do diálogo como ferramenta de desenvolvimento mútuo.

— Estamos abertos a apoiar todos os acordos internacionais que o governo brasileiro venha a firmar com o Equador. O Parlamento brasileiro tem toda a boa vontade para estreitar ainda mais essa relação. É uma oportunidade de mostrar ao mundo que só o diálogo pode levar ao equilíbrio e à prosperidade de nossos países e de nossos povos.

O presidente do Equador, Daniel Noboa, destacou a situação econômica de seu país e afirmou que o governo equatoriano está comprometido com a abertura de sua economia como forma de melhorar as condições de vida da população.

— Estamos em um processo de abertura da nossa economia. O objetivo é melhorar a vida dos equatorianos — disse Noboa.

Antes do encontro com o presidente do Senado, Noboa foi recebido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio do Planalto. Esta é sua primeira visita oficial ao Brasil.

No poder desde outubro de 2023, Noboa foi reeleito em abril de 2025 para um novo mandato.

Intercâmbio comercial

Em 2024, o intercâmbio comercial entre Brasil e Equador alcançou US$ 1,1 bilhão, com exportações brasileiras somando cerca de US$ 970 milhões. Entre os principais produtos vendidos ao mercado equatoriano estão veículos, máquinas, medicamentos e itens das indústrias de papel e celulose.

Acompanharam o encontro no Senado o presidente da Comissão de Relações Exteriores (CRE), Nelsinho Trad (PSD-MS), e os senadores Chico Rodrigues (PSB-RR), Hamilton Mourão (Republicanos-RS), Laércio Oliveira (PP-SE) e Randolfe Rodrigues (PT-AP).