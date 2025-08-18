Comissão debate infraestrutura do sistema portuário brasileiro

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados realiza, nesta terça-feira (19), audiência pública sobre a infraestrutura do sistema portuário brasileiro.

O debate atende a requerimento dos deputados Leônidas Cristino (PDT-CE) e está marcado para as 10 horas, no plenário 11.

O deputado destaca que os portos são fundamentais para a economia e a logística do País, pois concentram cerca de 95% das importações e exportações de mercadorias, e que a atividade portuária gera milhares de empregos diretos e indiretos e movimenta cadeias econômicas como comércio, serviços, turismo e construção civil.

Cristino acrescenta ainda que os portos integram os diferentes modais de transporte — rodoviário, ferroviário, hidroviário e marítimo —, o que contribui para o Produto Interno Bruto (PIB) e para o desenvolvimento regional.

"Entretanto, apesar da importância, os portos brasileiros enfrentam desafios como os altos custos logísticos, que elevam o frete, aumentam os prazos para o trânsito das mercadorias e reduzem a competitividade nacional", afirma.

"A audiência pública possibilitará uma discussão sobre os desafios para a modernização e a competitividade dos portos, o desenvolvimento regional, a sustentabilidade ambiental, a segurança portuária, os portos estratégicos e a soberania nacional", diz o deputado.