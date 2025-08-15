Sábado, 16 de Agosto de 2025
Trump e Putin encerram reunião sem acordo, mas com diálogo "produtivo

Presidentes se reuniram no Alaska para tentar cessar-fogo na Ucrânia

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
15/08/2025 às 21h00

Os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin, fizeram um pronunciamento no início da noite desta sexta-feira (15) no qual afirmaram que estão em busca de um acordo para o fim da guerra na Ucrânia, porém não detalharam como seria esse entendimento .

"Ainda não há um acordo fechado. Quando houver, vou ligar para Otan e para outras pessoas também, para o Zelensky [presidente da Ucrânia] também", disse Trump.

"Tivemos uma conversa agora muito produtiva, com boa chance de alcançar o acordo. Queremos chegar a isso", acrescentou.

Donald Trump e Vladimir Putin reuniram-se no Alasca, com foco em fechar um cessar-fogo na Ucrânia, mas com uma oferta de última hora de Putin de um possível acordo nuclear também na mesa.

A reunião dos líderes da Rússia e dos EUA ocorreu em uma base da Força Aérea. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky não foi convidado para o encontro.

Já Putin afirmou que um acordo entre os países pode levar ao fim da guerra na Ucrânia.

"O acordo é o começo para uma solução na Ucrânia e para devolver o ritmo e o caminho para nossas relações", disse o presidente russo.

© Marcello Casal JrAgência Brasil
