Comissão de Saúde debate financiamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados realizará, na próxima terça-feira (19), uma audiência pública sobre o financiamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O debate será realizado às 10 horas, no plenário 7, e atende a pedido do deputado Zé Vitor (PL-MG).

Segundo o parlamentar, a falta de recursos compromete o funcionamento do Samu em todo o país, afetando a manutenção da frota e as condições de trabalho dos profissionais.

Samu de MG

Zé Vitor cita como exemplo a situação de Minas Gerais, onde, segundo dados de consórcios intermunicipais, o valor repassado pelo governo federal está abaixo do previsto em norma que estabelece a divisão do custeio entre União, estado e municípios (Portaria 1.010/12).

"Atualmente, o governo federal repassa R$ 170 milhões para que o estado administre o atendimento de urgência, mas os consórcios denunciam que esse valor é insuficiente — faltariam R$ 28 milhões para cobrir os gastos atuais", afirma o deputado.

Sucateamento

De acordo com o parlamentar, a falta de recursos leva ao sucateamento de ambulâncias, à redução da frota disponível e a atrasos no atendimento.

"O Samu é, para muitos, a linha entre a vida e a morte. É o serviço de ambulância que corre contra o tempo para socorrer pessoas vítimas de acidentes, infartos, AVCs e inúmeras outras emergências, e cada segundo faz a diferença."