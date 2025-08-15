Sexta, 15 de Agosto de 2025
6°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Comissão debate ampliação do uso de medicamento para distrofia muscular de Duchenne

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados realiza audiência pública nesta terça-feira (19) para discutir a ampliação do uso do medicamento Elevid...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
15/08/2025 às 11h29
Comissão debate ampliação do uso de medicamento para distrofia muscular de Duchenne
Divulgação

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados realiza audiência pública nesta terça-feira (19) para discutir a ampliação do uso do medicamento Elevidys no tratamento da distrofia muscular de Duchenne (DMD).

O debate atende a pedido do deputado Emidinho Madeira (PL-MG) e está marcado para as 10 horas, no plenário 7.

A distrofia muscular de Duchenne é uma doença genética que provoca degeneração progressiva da musculatura esquelética e cardíaca, com perda de mobilidade, comprometimento respiratório e insuficiência cardíaca.

A doença tem prevalência em meninos, afetando um em cada 3,5 mil nascidos. Os sinais mais perceptíveis da doença geralmente surgem por volta dos dois ou três anos, com progressão acelerada. Sem tratamento adequado, os pacientes podem morrer até os 20 anos.

Emidinho Madeira ressalta que o medicamento Elevidys, desenvolvido com tecnologia de terapia gênica, recebeu registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) com restrição para crianças de 4 a 7 anos que ainda conseguem andar, conforme prescrição da farmacêutica, o que gerou grande mobilização de familiares e médicos.

"Muitos pacientes fora dessa faixa etária estão sendo impedidos de acessar o tratamento, mesmo diante da recomendação médica e da urgência da intervenção precoce, o que agrava a situação de sofrimento das famílias e o risco de progressão irreversível da doença", diz o deputado.

“É imperativa a abertura de um diálogo institucional, técnico e humano sobre os critérios regulatórios aplicados à autorização do Elevidys, os fundamentos científicos da restrição imposta e os caminhos possíveis para ampliar o acesso à terapia para todos os pacientes que dela possam se beneficiar”, afirma Madeira.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Comissão aprova flexibilização fiscal para ações em calamidades públicas

A Câmara analisa a proposta
Câmara Há 2 horas

Motta anuncia o deputado Ricardo Ayres como relator da CPMI do INSS

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou o deputado Ricardo Ayres (Republicanos-TO) como relator da Comissão Pa...
Câmara Há 3 horas

Comissão de Finanças discute projeto que cria piso salarial para assistente social

A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados discute, nesta terça-feira (19), o Projeto de Lei 1827/19, que define um piso salarial ...

 Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Câmara Há 3 horas

Comissão aprova projeto que obriga União a implantar ciclovias em trechos de rodovias federais

Projeto segue em análise na Câmara dos Deputados

 Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Câmara Há 3 horas

Comissão aprova obrigação de a União criar ciclovias em trechos de vias federais

O projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados

Tenente Portela, RS
20°
Tempo limpo
Mín. Máx. 21°
20° Sensação
1.77 km/h Vento
58% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h05 Nascer do sol
18h13 Pôr do sol
Sábado
24°
Domingo
24° 11°
Segunda
21° 12°
Terça
23° 15°
Quarta
22° 14°
Últimas notícias
Rio Grande o Sul Há 6 minutos

Começou nesta sexta (15) adesão ao Acordo Gaúcho para regularizar dívidas antigas de IPVA
Tecnologia Há 9 minutos

Empresas ampliam investimentos em inteligência artificial
Turismo Há 23 minutos

Foz do Iguaçu: Usina São João será reaberta à visitação
Apreensão Há 23 minutos

Polícia Fazendária de Iraí apreende caminhão com cerca de 5 toneladas de droga
Política Há 38 minutos

Deputado Ricardo Ayres é escolhido relator da CPMI do INSS

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nostalgia dos anos 80
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 -0,20%
Euro
R$ 6,32 +0,19%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 672,946,61 -0,26%
Ibovespa
135,756,94 pts -0.44%
Mega-Sena
Concurso 2901 (14/08/25)
02
20
28
38
44
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 6800 (14/08/25)
02
06
11
55
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3469 (14/08/25)
01
03
05
06
07
08
11
12
13
15
17
18
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2809 (13/08/25)
08
17
19
23
25
30
41
48
50
53
65
71
72
75
81
84
88
95
96
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2846 (13/08/25)
15
31
36
37
39
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias