Comissão de Segurança Pública debate combate a crimes cibernéticos contra crianças e adolescentes

A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados promoverá, na próxima terça-feira (19), uma audiência pública sobre o combate a crimes cibernéticos contra crianças e adolescentes.

O debate atende a pedido da deputada Caroline de Toni (PL-SC) e será realizado a partir das 10 horas, no plenário 6.

Segundo a parlamentar, a transformação digital trouxe avanços significativos, mas também permitiu que criminosos utilizem a tecnologia para cometer delitos que afetam a integridade física, psicológica e moral de crianças e adolescentes.

Dados do Disque 100 citados pela deputada indicam que a exposição de menores na internet ocupa posição de destaque no ranking de denúncias.

“É imprescindível que o Estado adote medidas rigorosas para proteger a família e a infância. A modernização tecnológica não pode servir de escudo para a impunidade dos responsáveis por crimes cibernéticos”, afirma Caroline de Toni.