Relator defende projeto sobre segurança de crianças na internet que está na Comissão de Comunicação; ouça

O deputado Jadyel Alencar (Republicanos-PI) afirmou que o Projeto de Lei 2628/22, em análise na Comissão de Comunicação da Câmara, é a proposta mais completa para garantir a segurança de crianças e adolescentes na internet. Em entrevista à Rádio Câmara , ele destacou que o texto vem sendo debatido com entidades desde abril, antes de as denúncias do influenciador Felca sobre a adultização de jovens nas redes virem à tona.

O relatório de Alencar foi apresentado na última terça-feira (12), em meio ao aumento da discussão pública sobre o tema. Na entrevista, o deputado explicou os pontos centrais do seu relatório.