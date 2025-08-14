Comissão debate recuperação judicial no setor agropecuário

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados realiza, nesta terça-feira (19), audiência pública sobre os impactos, desafios e propostas para o aprimoramento do ambiente de negócios do setor agropecuário diante do aumento dos pedidos de recuperação judicial.

O debate será realizado às 10 horas, em plenário a ser definido, e atende a pedido do deputado Rafael Simões (União-MG).

Segundo o parlamentar, o uso da recuperação judicial por produtores rurais e empresas do agronegócio tem crescido nos últimos anos, com reflexos negativos sobre o crédito, a estabilidade financeira e a sustentabilidade das atividades no campo, especialmente para pequenos e médios produtores.

Outro ponto citado pelo deputado é a falta de familiaridade de administradores judiciais com as especificidades do setor e a morosidade dos processos, que podem se estender por anos. “Decisões que autorizam o sequestro integral da produção comprometem o fluxo de caixa do produtor e afetam a confiança de credores e demais agentes do mercado”, afirma.

Rafael Simões acrescenta que a disparidade nas interpretações judiciais sobre a aplicação da Lei 14.112/20 , que alterou a Lei 11.101/05 , prejudica a previsibilidade do mercado de crédito.