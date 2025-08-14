Comissão da Câmara que discute inteligência artificial promove novo debate na próxima semana

A Comissão Especial sobre Inteligência Artificial (IA) da Câmara dos Deputados promoverá uma audiência pública na próxima terça-feira (19) para discutir a infraestrutura necessária para o desenvolvimento da IA e as vantagens das sandboxes . Esses mecanismos funcionam como um laboratório normativo, avaliando impactos antes da aplicação de um regime jurídico definitivo.

O debate atende a pedido dos deputados Reginaldo Lopes (PT-MG), Lucas Ramos (PSB- PE), Mendonça Filho (União-PE), Luizianne Lins (PT-CE), David Soares (União-SP), Adriana Ventura (Novo-SP) e Helio Lopes (PL-RJ).

A audiência será realizada a partir das 10 horas, no plenário 2.

Veja a lista de convidados do debate

A comissão

A comissão especial foi instalada no dia 20 de maio e tem como presidente a deputada Luisa Canziani (PSD-PR) e como relator o deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB).