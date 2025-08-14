Comissão debate caso de deputado distrital acusado de assédio sexual

A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados realiza, nesta sexta-feira (15), audiência pública sobre denúncias de assédio sexual envolvendo parlamentar da Câmara Legislativa do Distrito Federal.

O debate, solicitado pela deputada Erika Kokay (PT-DF), será realizado às 11 horas, no plenário 14.

Segundo a deputada, a iniciativa decorre da repercussão do caso envolvendo o deputado distrital Daniel Donizet (MDB), denunciado pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) por crimes contra a dignidade sexual, supostamente praticados quando ocupava o cargo de administrador regional do Gama.

Erika Kokay afirma que as acusações envolvem “comportamento incompatível com a ética e a dignidade exigidas no exercício de mandatos e funções públicas” e exigem “uma resposta institucional firme e transparente”.

A defesa do deputado divulgou nota à imprensa afirmando que a denúncia do MPDFT trata de "acusações antigas, mentirosas e integrantes de uma ofensiva grandiosa, motivada por interesses políticos, para tentar desmoralizar o parlamentar perante a opinião pública".