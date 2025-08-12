Quarta, 13 de Agosto de 2025
7°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Fachin diz que há tentativas de erosão democrática nas Américas

"Vivemos tempos de apreensão", afirmou

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
12/08/2025 às 16h56

O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou nesta terça-feira (12) que há tentativas de erosão democrática em países das Américas. Fachin participou na manhã de hoje de evento sobre decisões judiciais em casos de direitos humanos.

Sem citar especificamente nenhuma nação, Fachin citou que há ações para descontruir o patrimônio moral e de descumprir tratados internacionais de direitos humanos.

"Vivemos tempos de apreensão, com tentativas de erosão democrática, e com ataques à independência judicial nas Américas”, afirmou.

O ministro também disse que há tentativas de enfraquecimento das normas da Convenção Interamericana de Direitos Humanos e decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos (CDIH).

"Reitero o chamado que nos conclama à defesa e à promoção dos direitos humanos no continente americano. Trata-se de um compromisso assumido, de uma obrigação de todos os agentes do sistema de justiça”, completou.

No mês passado, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, anunciou que determinou a revogação dos vistos do ministro Alexandre de Moraes, seus familiares e “aliados na Corte”. Fachin está entre os afetados.

No próximo mês, Fachin será o novo presidente do Supremo. O ministro vai suceder o atual presidente, Luís Roberto Barroso, que cumprirá mandato de dois anos. A vice-presidência será exercida por Alexandre de Moraes.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Justiça Há 6 horas

Valdemar pede autorização ao STF para visitar Bolsonaro

Moraes determinou que pedidos devem ter anuência do ex-presidente
Justiça Há 7 horas

Justiça determina suspensão das redes sociais de Hytalo Santos

Influenciador também está proibido de ter contato com menores de idade

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Há 10 horas

Moraes diz que visitas a Bolsonaro devem ter anuência da defesa

Aliados vêm pedindo ao STF autorização para vistar o ex-presidente
Justiça Há 11 horas

Moraes autoriza Bolsonaro a deixar prisão domiciliar para fazer exames

Segundo a defesa, Bolsonaro apresentado quadro de refluxo e soluços

 © Tânia Rego/Agência Brasil/Arquivo
Justiça Há 13 horas

Bolsonaro pede a Moraes autorização para realizar exames médicos

Ex-presidente deve fazer exames em hospital particular de Brasília

Tenente Portela, RS
Parcialmente nublado
Mín. Máx. 20°
Sensação
0.83 km/h Vento
95% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h07 Nascer do sol
18h12 Pôr do sol
Quinta
17°
Sexta
20°
Sábado
23° 11°
Domingo
24° 11°
Segunda
24° 13°
Últimas notícias
Câmara Há 3 horas

Câmara aprova projeto que dá o nome Viaduto Papa Francisco a via de acesso em Aparecida (SP)
Senado Federal Há 3 horas

Davi comemora acordo para pesquisa de petróleo na Margem Equatorial
Geral Há 3 horas

Empresa confirma 9 mortes em explosão de fábrica no Paraná
Política Há 3 horas

Lula: Brasil vai propor criação de tarifa para países ricos na COP30
Economia Há 3 horas

Lula defende apoio a pequeno e microempreendedor

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Metidinho, hein Perondi???
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,39 -0,13%
Euro
R$ 6,29 -0,11%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 680,771,41 -0,77%
Ibovespa
137,913,69 pts 1.69%
Mega-Sena
Concurso 2900 (12/08/25)
33
50
54
55
59
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6798 (12/08/25)
11
21
42
50
60
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3467 (12/08/25)
03
04
05
06
07
08
09
13
14
16
18
19
20
21
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2808 (11/08/25)
03
11
12
15
25
26
27
31
32
39
52
57
58
65
72
74
80
83
84
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2845 (11/08/25)
22
23
24
27
32
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias