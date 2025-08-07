Quinta, 07 de Agosto de 2025
12°C 17°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Após obstrução de Plenário, Hugo Motta abre sessão e pede respeito

Presidente da Câmara diz que interesses pessoais não podem prevalecer

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
07/08/2025 às 00h11

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), abriu a sessão plenária na noite desta quarta-feira (6), por volta das 22h30, após um longo período de obstrução e protestos por parlamentares da oposição. Motta criticou a ação dos deputados e disse que as manifestações têm que obedecer o regimento da Casa.

“O que aconteceu entre o dia de ontem e hoje com a obstrução dos trabalhos não faz bem a esta casa. A oposição tem todo o direito de se manifestar, de expressar sua vontade. Mas tudo isso tem que ser feito obedecendo o nosso regimento e a nossa Constituição. Não vamos permitir que atos como esse possam ser maiores que o Plenário e do que a vontade dessa Casa”, disse Motta.

Parlamentares da oposição estão desde ontem (6) obstruindo os plenários do Senado e da Câmara dos Deputados em protesto contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eles também querem que seja pautada a anistia geral e irrestrita aos condenados por tentativa de golpe de Estado no julgamento da trama golpista, assim como o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Mota disse que os parlamentares não podem priorizar interesses pessoais ou eleitorais.

“Nesta casa mora a solução das construções para o nosso país, que tem que estar sempre em primeiro lugar, e não deixarmos que projetos individuais, pessoais ou até eleitorais possam estar à frente daquilo que é maior que todos nós, que é nosso povo que tanto precisa das nossas decisões”.

O presidente da Câmara pediu diálogo e respeito, mas garantiu firmeza da presidência da Casa.

“Sempre lutarei pelas nossas prerrogativas e pelo livre exercício do mandato. E o exercido do mandato se dá no respeito àquilo que para nós é inegociável, que é o direito de cada um exercer o direito à fala, a se posicionar, e de quem preside a casa de presidir os trabalhos”.

Obstrução

Ao chegar no plenário da Câmara, Motta teve dificuldades de assumir sua cadeira na Mesa Diretora, por obstrução de alguns parlamentares, especialmente os deputados Marcel van Hattem (Novo-RS) e Marcos Pollon (PL-MS).

Mais cedo, o Colégio de Líderes da Câmara dos Deputados decidiu realizar sessão presencial do Plenário na noite desta quarta-feira (6) às 20h30, mas os parlamentares de oposição demoraram para liberar o espaço para a realização da sessão. O Plenário está ocupado desde ontem por deputados da oposição, em protesto contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Suspensão

Conforme nota da Secretaria-Geral da Mesa, qualquer conduta que tenha por finalidade impedir ou obstaculizar as atividades legislativas sujeitarão os parlamentares ao Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

O regulamento prevê a apresentação, pela Mesa Diretora, de representação dirigida ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar pedindo a suspensão cautelar de mandato de deputado pelo período de seis meses por quebra de decoro.

Conselho Tutelar

O presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, deputado Reimont (PT-RJ) apresentou uma denúncia ao Conselho Tutelar sobre a presença da filha da deputada federal Júlia Zanatta (PL-SC) no plenário, que é um bebê de colo. Segundo o deputado, a conduta suscita preocupações quanto à segurança da criança, “que foi exposta a um ambiente de instabilidade, risco físico e tensão institucional”

“Fui chamada pelos colegas e tive que vir com a minha bebê. Será que vão tirar a gente à força?”, questionou a deputada Júlia Zanatta, sentada na cadeira do presidente da Casa, Hugo Motta.

Senado

Mais cedo, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), determinou que a sessão deliberativa do Senado desta quinta-feira (7) seja realizada em sistema remoto. Segundo ele, a decisão tem o objetivo de garantir o funcionamento da Casa e impedir que a pauta legislativa seja paralisada por causa da obstrução do plenário do Senado por parlamentares da oposição.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Paulo Pinto/Agência Brasil
Política Há 4 horas

Lula sanciona leis de valorização do carnaval carioca e do Axé-Music

Cultura brasileira se destaca no mundo inteiro, diz ministra Margareth
Política Há 4 horas

Com plenário obstruído, Senado terá sessão remota, diz Alcolumbre

Decisão visa impedir que pauta da Casa seja paralisada

 © Antonio Cruz/Agência Brasil
Política Há 8 horas

Presidente da COP30 ressalta importância da presença no evento global

Secop e governo do Pará buscam soluções para hospedagens

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Política Há 11 horas

Governo lança programa de acolhimento a repatriados e deportados

Brasil recebeu mais de 1,2 mil repatriados desde fevereiro

 © José Cruz/Agência Brasil
Política Há 13 horas

Oposição pernoita nos plenários do Congresso para impedir trabalhos

Ocupação das mesas diretoras é em protesto pela prisão de Bolsonaro

Tenente Portela, RS
14°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 17°
14° Sensação
0.93 km/h Vento
99% Umidade
100% (19.9mm) Chance chuva
07h11 Nascer do sol
18h09 Pôr do sol
Sexta
13°
Sábado
12°
Domingo
15°
Segunda
17°
Terça
19°
Últimas notícias
Câmara Há 1 hora

Economia com redução de alunos deve ser investida na qualidade da educação, defendem especialistas
Câmara Há 1 hora

Motta diz que há limites para protestos e que o respeito à Mesa é inegociável
Justiça Há 1 hora

Gilmar Mendes ironiza cancelamento de visto dos EUA
Direitos Humanos Há 1 hora

Lula homologa três novas terras indígenas no Ceará
Política Há 1 hora

Após obstrução de Plenário, Hugo Motta abre sessão e pede respeito

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O PRESIDENTE
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,46 -0,02%
Euro
R$ 6,37 +0,04%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 663,345,97 -0,46%
Ibovespa
134,537,63 pts 1.04%
Mega-Sena
Concurso 2897 (05/08/25)
01
06
24
27
28
57
Ver detalhes
Quina
Concurso 6793 (06/08/25)
29
30
38
39
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3462 (06/08/25)
01
02
09
10
13
14
15
16
17
18
19
20
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2806 (06/08/25)
06
12
18
20
24
26
36
38
44
46
61
62
71
81
85
90
92
94
95
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2843 (06/08/25)
03
04
11
18
35
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias