Nove são indiciados por saque violento de carga de suínos na BR-386

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Iraí, concluiu a investigação sobre o saque de uma carga de suínos ocorrido em 20 de julho de 2025, na BR-386. Nove pessoas foram indiciadas pelos crimes de furto qualificado e maus-tratos a animais.

O caso teve ampla repercussão após o tombamento de um caminhão que transportava suínos vivos. Em vez de prestarem auxílio, diversos indivíduos se aproveitaram do acidente para subtrair os animais. Segundo a polícia, além do furto, os investigados praticaram atos de extrema violência e crueldade contra os suínos. O prejuízo estimado ultrapassa os R$ 100 mil.

As investigações revelaram que os envolvidos agiram de forma deliberada, com registro de maus-tratos e desrespeito às normas legais que protegem os animais. A Polícia Civil enfatiza que o saque de cargas, ainda que em situações de acidente, configura crime e será tratado com rigor.

A instituição também fez um alerta à população sobre a gravidade desse tipo de comportamento, destacando a necessidade de responsabilidade coletiva e respeito às leis, especialmente em situações de emergência. Os indiciados responderão judicialmente pelos atos cometidos.