Resgate de jovens em mata mobiliza forças de segurança em Redentora

Por volta das 20h45min desta quinta-feira, 31, a guarnição do Corpo de Bombeiros de Três Passos recebeu ligação de um homem de 28 anos, informando que quatro jovens haviam saído, às 16 horas deste mesmo dia para fazer uma trilha na Linha Mó e não haviam voltado para casa.

Também relatou que por volta das 18 horas recebeu um áudio via WhatsApp dos jovens dizendo que os mesmos estavam perdidos no meio da mata.

A guarnição de serviço contatou com a Brigada Militar de Tenente Portela solicitando apoio para realizar as buscas dos jovens.

A guarnição de serviço do Corpo de Bombeiros Militar de Três Passos se deslocou até o quartel da Brigada Militar de Tenente Portela, onde uma guarnição composta por três militares da BM aguardavam para apoiar as buscas.Também aguardavam no local três bombeiros voluntários de Tenente Portela.

Foi deslocado até a localidade de Linha Mó, onde lideranças indígenas aguardavam para orientar quanto à localização das trilhas e matas fechadas do local. Foi realizada a divisão das equipes em duas, a fim de realizar as buscas em torno da mata tentando fazer contato verbal com os jovens.

As equipes andaram por estradas estreitas com as viaturas procurando chegar o mais próximo possível da mata num raio de 20 quilômetros do ponto de partida dos jovens.

A viatura onde estavam os integrantes da Brigada Militar e o guia da liderança indígena conseguiu fazer contato verbal com os jovens desaparecidos, os quais encontravam-se no interior de uma mata densa de difícil acesso, bem como diante do avançado horário noturno, sem qualquer luminosidade ficou inviável a saída dos jovens do interior da mata.

Mantido contato via rádio com as demais equipes de buscas, remobilizados ao ponto mais próximo do grupo, sendo então, procedido pela equipe dos Bombeiros Militares e Bombeiros Voluntários a incursão na mata, com uso de facões para abrir picada até a localização dos jovens, os quais estavam aproximadamente 500m em seu interior, sendo possível realizar o salvamento de todos. Os mesmos foram encontrados em torno das 23h50min.

Os jovens de 18 e 19 anos,.estavam em boas condições de saúde, apenas com alguns arranhões, não havendo necessidade de condução para atendimento hospitalar. A guarnição do Corpo de Bombeiros conduziu os jovens até os seus familiares que estavam na casa de um dos mesmos na localidade de Linha Mó.

