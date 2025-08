Estado publica chamada para promoção de arranjos produtivos locais

Com foco na potencialização do empreendedorismo no Rio Grande do Sul, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec) publicou, nesta quinta-feira (31/7), o edital de chamada pública para implementação do projeto Promoção e Desenvolvimento dos Arranjos Produtivos Locais (APLs). A ação, que se insere no âmbito do Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável, visa promover a formação, a educação e a capacitação técnica para cooperação e autogestão das empresas formadoras dos arranjos produtivos locais.

O edital tem aporte de R$ 467,2 mil para as três propostas técnicas selecionadas. O objetivo é firmar parcerias entre o Estado e os projetos vencedores das organizações da sociedade civil, representantes dos APLs reconhecidos. Com a iniciativa, busca-se conjugar ações e recursos para fortalecer os arranjos por meio da interação da governança e das ações coletivas, aumentando a competitividade, estimulando a organização de empresas em APLs e apoiando a inovação.

“Por meio desse mecanismo, incentivamos o empreendedorismo, a autogestão e a autonomia, potencializando o desenvolvimento regional desses grupos”, destaca o titular da Sedec, Ernani Polo.

Os APLs reconhecidos e renovados poderão fazer as inscrições dos projetos entre 3 de setembro e 3 de outubro.

Sobre os APLs

Os APLs são aglomerações de empresas localizadas em um mesmo território e que apresentam especialização produtiva, mantendo vínculos de interação, cooperação, comércio, tecnologia e aprendizagem entre si e com outras instituições locais. Dentre elas, órgãos e entidades públicos, associações, universidades, centros tecnológicos, sindicatos e instituições de crédito, ensino e pesquisa.