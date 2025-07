Polícia investiga abordagem que baleou cantor gospel em São Paulo

A reportagem da Agência Brasil não conseguiu contato com a defesa do cantor.

Ainda segundo a Secretaria, foram solicitados exames periciais ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado no 91º Distrito Policial, no Ceasa, como ato de resistência seguido de lesão corporal decorrente de intervenção policial.

“Durante a abordagem, os suspeitos entraram em luta corporal com o agente, e os três caíram da escada do veículo. Nesse momento, houve disparo da arma do policial, que atingiu um dos homens. Ele foi socorrido ao Pronto-Socorro da Santa Casa. O policial sofreu ferimentos na mão e recebeu atendimento na UPA da Lapa. O outro passageiro não se feriu e foi encontrado na sua bolsa substância com características semelhantes à maconha”, informou, em nota, a SSP-SP.

Segundo informações da Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP-SP), a PM foi acionada após o policial, que havia embarcado no ônibus com destino a Bauru, sentir cheiro de maconha vindo da bagagem de dois passageiros.

As polícias Civil e Militar investigam uma abordagem policial em um ônibus, no terminal rodoviário da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo, que resultou em um policial militar e um homem de 26 anos feridos, nessa quarta-feira (30).

