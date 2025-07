Polícia prende mais três suspeitos por envolvimento na morte de Ana Paula em Santo Augusto

A Polícia Civil segue investigando o homicídio de Ana Paula de Moura, de 41 anos, moradora de Santo Augusto. Na manhã desta quinta-feira (31), o delegado Bruno Chaves confirmou mais três prisões temporárias relacionadas ao caso. As informações são do portal Querência Online.

Na madrugada de domingo (27) um homem foi preso na Estação Rodoviária de Panambi. Contra ele havia um mandado de prisão temporária expedido pela Comarca de Santo Augusto. O suspeito, morador de Campo Novo, foi encaminhado à Penitenciária Modulada após os trâmites legais.

Além dele, outras duas mulheres foram presas nessa quarta-feira (30): uma em Campo Novo e outra em Santo Augusto. A primeira prisão ocorreu ainda no dia 23, também em Santo Augusto. Com isso, já são quatro pessoas presas temporariamente durante a investigação.

O corpo de Ana Paula foi localizado carbonizado na tarde de 22 de julho, próximo à ponte do Rio Turvo, na zona rural entre Santo Augusto e Coronel Bicaco. As prisões foram efetuadas em conjunto com a Brigada Militar.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.