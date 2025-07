Homem é preso por furto em Salão de Beleza de Frederico Westphalen

Na madrugada deste domingo (27/07), a Brigada Militar, por meio dos policiais do 37º Batalhão de Polícia Militar (37º BPM), prendeu em flagrante um homem de 25 anos por furto qualificado em um salão de beleza no município de Frederico Westphalen.



A prisão ocorreu após a corporação ser acionada para atender a uma ocorrência de furto em andamento.



Ao chegarem rapidamente ao local, os policiais flagraram o indivíduo ainda dentro do estabelecimento, após ele ter arrombado a fechadura e rompido o cadeado para invadir o salão.



O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia, juntamente com os objetos apreendidos, sendo posteriormente conduzido ao Presídio Estadual de Frederico Westphalen.

