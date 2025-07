Mulher foi morta em boate e tinha antecedentes de tráfico de drogas, diz polícia

A Polícia Civil investiga o caso da mulher encontrada morta no porta-malas do próprio carro em Coronel Bicaco, no noroeste gaúcho. O corpo foi localizado por volta das 13h30min de terça-feira (22), próximo à ponte do rio Turvo.

Conforme a Polícia Civil, a investigação mostrou que a mulher foi morta em uma boate no bairro Getúlio Vargas, em Santo Augusto. Depois, teve o corpo levado até o local onde o veículo foi incendiado, em Coronel Bicaco.

A vítima foi identificada como Ana Paula de Moura, 41 anos, natural do município de Santo Augusto. Segundo o delegado responsável pelo caso, Bruno Chaves, só foi possível identificá-la por causa de um pedaço de tecido encontrado no porta-malas compatível com a roupa usada por Ana Paula no dia do crime.

Um homem de 28 anos foi preso por suspeita de participação no crime. Ele tem antecedentes e condenação por tráfico de drogas e armas, disse a delegada.

A polícia investiga a participação de outras pessoas e busca identificar a motivação para a morte. O caso é tratado como homicídio, uma vez que a vítima tinha antecedentes criminais de tráfico de drogas.

Ana Paula foi sepultada no Cemitério São João XXIII, em Santo Augusto. Ela deixa um filho pré-adolescente. A investigação segue.

