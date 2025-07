Homem é preso preventivamente por extorsão em Frederico Westphalen

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Frederico Westphalen, prendeu preventivamente na manhã desta quinta-feira, 24, um homem investigado por reiteradas práticas de extorsão. A ordem judicial foi cumprida no bairro Itapajé, por volta das 10h.

Conforme as investigações, em 2023, o suspeito, em conjunto com outros indivíduos, teria ameaçado uma vítima para cobrar valores superiores a uma dívida comercial. As ameaças incluíam visitas presenciais e linguagem agressiva.

Apesar de já ter sido preso em flagrante anteriormente, o investigado estava em liberdade provisória com medidas cautelares. No entanto, entre agosto de 2023 e julho de 2025, ele voltou a ser citado em boletins de ocorrência em Vicente Dutra, Canoas e Frederico Westphalen.

Diante da reincidência e do descumprimento das ordens judiciais, a Polícia Civil solicitou a prisão preventiva, aceita pelo Judiciário. Após exame de lesões corporais, ele foi encaminhado ao Presídio Estadual de Frederico Westphalen, onde permanece à disposição da Justiça.