Homem é baleado em tentativa de homicídio em Itapiranga

Um homem, de 31 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite desta quarta-feira, 23, em Itapiranga. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 21h20 para atender a vítima, encontrada no loteamento Portal do Sol, localizado na comunidade de Laranjeira.

Ele teria sido atingido em outra localidade e percorrido uma área de mata até pedir ajuda em uma residência na rua 23 de Dezembro. A vítima estaria em um carro, um Peugeot Hoggar, que foi levado pelo autor do disparo. O veículo foi encontrado às 22h30, incendiado em linha Aparecida, interior de Itapiranga.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o disparo atingiu o peito, próximo à clavícula. O projétil teria ficado alojado no corpo do homem, que foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado estável ao Hospital Sagrada Família, de Itapiranga. Posteriormente, a vítima foi transferida ao Hospital Regional de São Miguel do Oeste pelo SAMU de Itapiranga. A arma utilizada no crime seria de tipo longa.

A Polícia Militar foi acionada e realiza buscas na tentativa de localizar o autor. O suspeito do crime já foi identificado, mas até o momento não foi preso. As motivações do crime ainda não foram divulgadas.

