Grave acidente entre dois carros e um caminhão deixa quatro feridos na ERS-210, em Campo Novo

Um grave acidente de trânsito foi registrado por volta das 11h desta terça-feira, 23 de julho, no trevo de entroncamento da ERS-210 com a BR-468, em Esquina Boa Vista, interior de Campo Novo. A colisão envolveu dois veículos de passeio e um caminhão, resultando em quatro pessoas feridas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Três Passos, que foi acionado pela Brigada Militar para atender a ocorrência, havia inicialmente a informação de vítimas presas nas ferragens. No entanto, ao chegar ao local, a guarnição constatou que os feridos já haviam sido socorridos por ambulâncias de municípios vizinhos que passavam pela rodovia no momento do acidente.

O impacto envolveu um caminhão Volvo FH 540 6x4T, uma caminhonete GM/S10 Advantage D e um Volkswagen Voyage. O condutor do caminhão não sofreu ferimentos. As quatro vítimas — dois homens e duas mulheres — foram encaminhadas ao Hospital Bom Pastor de Santo Augusto. O estado de saúde delas não foi informado até o momento.

O Comando Rodoviário da Brigada Militar de Santo Augusto atendeu a ocorrência e controlou o fluxo de veículos, que ficou parcialmente interrompido no trecho da BR-468, entre Campo Novo e Santo Augusto. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Rodoviária Estadual.