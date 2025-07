Coronel Bicaco: Carro com corpo pertencia a mulher de Santo Augusto

A Polícia Civil confirmou que o Fiat Pálio verde, onde foi encontrado um corpo carbonizado na tarde de terça-feira (22), pertence a Ana Paula de Moura. A família informou que o último contato com a proprietária do veículo ocorreu durante a manhã do mesmo dia.

O automóvel foi localizado completamente destruído pelas chamas em uma estrada vicinal conhecida como “pedreira”, nas proximidades da Ponte sobre o Rio Turvo, na divisa entre Coronel Bicaco e Santo Augusto. Um corpo estava no porta-malas e ainda não foi oficialmente identificado.

A Polícia aguarda a conclusão de exames periciais para confirmar a identidade da vítima. A Delegacia de Polícia de Santo Augusto segue à frente das investigações.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.