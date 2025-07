Corpo carbonizado é encontrado dentro de veículo em estrada vicinal na divisa entre Coronel Bicaco e Santo Augusto

Na tarde desta terça-feira (22), um corpo carbonizado foi localizado no interior de um Fiat Pálio verde, nas proximidades da Ponte sobre o Rio Turvo, região que divide os municípios de Coronel Bicaco e Santo Augusto. O veículo, emplacado em Santo Augusto, foi encontrado totalmente consumido pelo fogo em uma estrada vicinal conhecida como "pedreira", próxima à ponte.

O corpo estava no porta-malas do automóvel. No local, foram identificados alguns objetos que podem auxiliar nas investigações: um boné cinza, um adaptador de celular preto e um isqueiro plástico rosa.

A Brigada Militar atendeu a ocorrência e acionou a Polícia Civil para os procedimentos legais. A perícia também foi chamada, e o corpo, juntamente com o veículo, foi removido para necropsia. As circunstâncias do crime ainda estão sendo apuradas.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.