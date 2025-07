Investimentos do governo em construções gerenciadas pela Secretaria de Obras Públicas somam R$ 787,2 milhões até junho

No modelo, adotado progressivamente no Estado desde março de 2024, as licitações são feitas por blocos de escolas, com uma empresa responsável por atender todas as instituições de cada lote. Para realizar as obras, basta selecionar o serviço em um catálogo à disposição da SOP. Dessa forma, os prazos se reduzem: o tempo entre a solicitação da demanda e o início dos trabalhos caiu de mais de mil dias em 2019 para aproximadamente 90.

Os antigos modelos seguirão utilizados em casos específicos que alcançam cifras mais expressivas, como ampliações de prédios ou novas construções.

“Os investimentos de junho representam bem duas grandes prioridades do governo estadual: a educação e a segurança. Não só os investimentos foram destravados como estão sendo realizados de forma estratégica para atender às principais necessidades do Rio Grande do Sul”, comenta Izabel.