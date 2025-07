ERS-118 terá interdição temporária na alça de acesso à BR-290 na quarta-feira (23)

O governo do Estado, por meio do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), informa que, na quarta-feira (23/7), será necessária a interdição temporária da ERS-118 em uma das alças de acesso à BR-290 (Freeway), localizada no entroncamento entre essas rodovias. A interdição será realizada a partir das sete horas, com previsão de término às 18h.

A intervenção é uma etapa importante para a continuidade das obras de alargamento da rodovia e ocorrerá na alça de acesso a Porto Alegre, destinada aos condutores que trafegam pela ERS-118 no sentido de Alvorada para Gravataí.

No período, serão realizados serviços de implantação de dispositivos de drenagem superficial e profunda, bem como alargamento da plataforma de rodagem por meio da execução de pavimentação asfáltica no segmento. O Daer informa que a implantação da nova interseção e seus dispositivos permitirá o aumento da capacidade da pista, contribuindo para a fluidez do trânsito local e regional, especialmente nos pontos de maior conflito e demanda operacional.

Alternativa para o tráfego

Durante o período de bloqueio, os condutores que desejarem acessar a BR-290 em direção à capital deverão utilizar como rota alternativa o retorno existente, aproximadamente à 500 metros próximo à trincheira do Distrito Industrial de Gravataí. O trecho estará devidamente sinalizado e em condições operacionais para absorver a demanda de tráfego desviada.