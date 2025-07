Empresas gaúchas participam de rodada de negócios com comitiva de Singapura

A Invest RS , agência de desenvolvimento do Rio Grande do Sul que atua em cooperação com o governo do Estado, promoveu uma rodada de negócios entre empresas gaúchas e a comitiva de Singapura, liderada pelo embaixador não residente de Singapura no Brasil, Sam Goi Seng Hui. A atividade ocorreu na Invest RS, nesta terça-feira (22/7), e teve a participação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec). O objetivo da reunião foi consolidar mercados e ampliar as relações comerciais já estabelecidas com o Estado.

Representantes de empresas do agro, produtoras de arroz, pescados, mel e chás tiveram a oportunidade de detalhar os diferenciais e destacar a qualidade do portfólio local.

O diretor de Atração de Investimentos e Promoção Comercial, Fabrício Forest, apresentou ao grupo informações estratégicas e o potencial do Rio Grande do Sul para negócios. “Somos um Estado preparado e competitivo, em uma posição de fácil acesso na América Latina. Nosso objetivo é ampliar a atração de investimentos e fortalecer ainda mais a nossa economia, oferecendo um ambiente de negócios favorável”, disse Forest.

Sam Goi reforçou o interesse em concretizar negócios com o Estado. “O objetivo é aproximar o Rio Grande do Sul de Singapura e levar negócios daqui para o nosso país, especialmente de produtos como o arroz, porque é um alimento muito consumido pela nossa população.” O Rio Grande do Sul é líder no setor, responsável por 70% da produção nacional.

Representantes das empresas detalharam seus diferenciais e destacaram a qualidade do portfólio local -Foto: Taís Teixeira/Ascom Sedec

O secretário-adjunto de Desenvolvimento Econômico, Leandro Evaldt, salientou que o Estado tem condições de atender à demanda solicitada. "Somos o principal produtor nacional de arroz e podemos abastecer ainda mais esse mercado. A reunião com a comitiva terminou de forma positiva, foi muito dinâmica, conseguimos identificar as intenções de compra sinalizadas pelo embaixador e devemos finalizar esse primeiro contato com êxito para o Estado e para Singapura", disse.

As reuniões com as empresas integraram uma série de agendas da comitiva no Rio Grande do Sul, iniciadas na segunda-feira (21/7), com a presença do governador Eduardo Leite . A Invest RS, em parceria com o governo do Estado, avalia organizar uma missão oficial do Rio Grande do Sul a Singapura ainda neste ano, com foco na realização de rodadas bilaterais entre empresas dos setores de alimentação, tecnologia e energia limpa.