MP vai investigar queda de arquibancada durante evento em Eldorado

O Ministério Público de São Paulo instaurou um procedimento para investigar a queda de uma arquibancada durante a realização da Expo Eldorado, na cidade de Eldorado, no interior paulista, na noite do último sábado (19). Sessenta pessoas ficaram feridas no acidente e 10 precisaram de atendimento hospitalar. Ao menos três vítimas seguem internadas.

Segundo o Ministério Público, o procedimento tem por objetivo “averiguar a regularidade das instalações e apurar a eventual responsabilidade dos envolvidos na organização e fiscalização da estrutura”. Um dos aspectos a ser analisado pelo órgão é sobre a lotação do evento, para saber se havia mais pessoas do que o permitido no local. O MP também quer investigar se a estrutura foi montada adequadamente e se havia laudo do Corpo de Bombeiros para que o evento pudesse funcionar.

Em nota publicada nesta terça-feira (22) em suas redes sociais, a prefeitura de Eldorado informou que, das três pessoas que seguem internadas, duas estão no Hospital Regional de Registro e uma no Hospital Regional de Pariquera-Açu. Todas estão em enfermarias.

“A prefeitura também acompanha, de forma contínua, o andamento das investigações, mantendo diálogo constante com os órgãos competentes e colaborando com total transparência. A contratação da empresa responsável pela arquibancada foi realizada pela comissão organizadora do evento, incluindo o pagamento pelos serviços prestados. Informamos ainda que, com o objetivo de oferecer suporte às vítimas e familiares, a comissão organizadora do evento disponibilizou um canal direto de comunicação e nomeou uma advogada para prestar os devidos esclarecimentos em nome da comissão”, informou a administração municipal.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, os responsáveis pela organização do evento foram chamados à delegacia para prestar esclarecimentos. O caso foi registrado como lesão corporal na Delegacia de Eldorado.