Incêndio atinge secador de grãos em Itapiranga

Desaparecimento Há 1 hora Corpo de homem que estava desaparecido é localizado em Seberi A Polícia Civil está realizando o levantamento no local e investiga o caso para apurar as circunstâncias da morte.

Prisão Há 7 horas Hacker suspeito de ataque contra o Tribunal de Justiça do RS é preso Passo a passo do esquema foi divulgado na deep web, diz polícia.

Prisão Há 9 horas Homem condenado por estupro de vulnerável é preso em Miraguaí Mandado de prisão foi cumprido com apoio da Brigada Militar de Tenente Portela