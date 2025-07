Corpo de homem que estava desaparecido é localizado em Seberi

O corpo de Oraci Antônio de Queiroz, de 80 anos, que estava desaparecido desde a última quinta-feira, foi localizado sem vida no início da tarde desta terça-feira, 22 de julho.

Desde o dia do desaparecimento, a Brigada Militar, a Força Tática e o Corpo de Bombeiros atuavam nas buscas. Segundo informações, Oraci sofria de Alzheimer e poderia estar desorientado no momento do desaparecimento.

A Polícia Civil está realizando o levantamento no local e investiga o caso para apurar as circunstâncias da morte.