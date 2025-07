Hacker suspeito de ataque contra o Tribunal de Justiça do RS é preso

A Polícia Civil prendeu preventivamente, na manhã desta terça-feira (22), um homem de 23 anos suspeito de envolvimento em um ataque hacker contra o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS).

A prisão aconteceu em Guarabira, no interior do estado da Paraíba. Também houve buscas por dispositivos eletrônicos, mídias de armazenamento e documentos.

De acordo com o delegado Marcos de David, responsável pela investigação no Departamento Estadual de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DERCC), o suspeito aplicou um ataque ataque DDoS (Distributed Denial of Service ou Negação de Serviço Distribuída) – que busca sobrecarregar um servidor até deixá-lo inacessível – contra o sistema E-Proc do TJRS, por meio do qual é possível consultar processos pela internet.

O ataque aconteceu em 26 de março de 2025. O sistema e o site do TJRS ficaram quase um dia inteiro fora do ar.

“Foi identificado um canal na deep web, operado por cibercriminoso que se autodenomina ‘FEDERAL’, responsável por organizar e transmitir ao vivo o ataque, inclusive oferecendo pagamentos via PIX para participação em ações coordenadas contra servidores públicos e sistemas governamentais. A análise técnica dos dados revelou o uso de uma botnet com mais de dois mil dispositivos comprometidos, espalhados por diversos países”, conta o delegado David.

De acordo com o Departamento Estadual de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DERCC), após a investigação, a Polícia Civil descobriu que o hacker cometeu o crime apenas para demonstrar seu conhecimento sobre sistemas digitais, sem ter roubado dados ou pedido dinheiro para liberar o sistema.

Em março, logo após o ataque, o TJRS afirmou que houve prejuízo para realização de audiências, acesso e tramitação de documentos e processos.

Conforme a Polícia Civil, após o crime, o homem ainda divulgou a integrantes de um grupo de hackers um passo a passo do esquema. A polícia trabalha, agora, para identificar esses integrantes do grupo.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.