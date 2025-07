Brigada Militar encontra partes de corpo de homem desaparecido em Palmeira das Missões

Na manhã desta segunda-feira, 21 de julho, a Brigada Militar de Palmeira das Missões atendeu a uma ocorrência de encontro de cadáver na localidade de linha Macaquinho, no interior do município.

Ao chegar ao local indicado, a guarnição encontrou partes do corpo de um homem de 27 anos, que, segundo familiares, estava desaparecido há quatro dias.

A área foi prontamente isolada para preservação da cena do crime, e a Polícia Civil foi acionada para dar sequência aos procedimentos legais e investigativos.

As circunstâncias da morte ainda são desconhecidas e o caso segue sob investigação.

