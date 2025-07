Homem condenado por estupro de vulnerável é preso em Miraguaí

A Polícia Civil de Miraguaí, sob coordenação do delegado Roberto Fagundes Audino, cumpriu um mandado de prisão por sentença condenatória expedido pela Comarca de Dom Pedrito/RS. A ação contou com o apoio da Brigada Militar de Tenente Portela.

O indivíduo foi condenado por crime previsto no artigo 217-A do Código Penal, que trata de conjunção carnal ou ato libidinoso com menor de 14 anos. A pena prevista para esse tipo de crime é de 10 a 20 anos de reclusão.

Após os procedimentos legais, o preso foi encaminhado ao Presídio Estadual de Três Passos, onde permanecerá à disposição da Justiça.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.